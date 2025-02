FC Schalke 04: Trotz nächster Pleite – DAS macht S04 Hoffnung

Diese Niederlage tut dem FC Schalke 04 aber richtig weh: Gegen Spitzenreiter Köln war es ein Spiel auf Augenhöhe, die Knappen waren phasenweise sogar die bessere Mannschaft.

Doch am Ende setzte es eine 0:1-Pleite und der FC Schalke 04 fährt ohne Punkte nach Gelsenkirchen zurück. Dennoch gibt es Hoffnung bei den Königsblauen. Von den Fans gibt es aber gleichzeitig auch eine Forderung an Trainer Kees van Wonderen.

FC Schalke 04: Zweite Niederlage in Folge

Nach der 2:5-Klatsche gegen den 1. FC Magdeburg hatte der FC Schalke 04 auf eine Wiedergutmachung gehofft, doch gegen den 1. FC Köln setzte es die zweite Niederlage in Folge. In einer eher unspektakulären Partie mit vielen Fehlern auf beiden Seiten war es dementsprechend auch ein dicker Aussetzer, der die drei Punkte für den Tabellenführer bedeutete.

Kurz vor der Halbzeit wollte Schalkes Mehmet Aydin im Fünfmeterraum den Ball mit der Brust zu Torhüter Justin Heekeren spielen. Hinter ihm lauerte Köln-Profi Maina, der dann zu Downs rüber legte, der nur noch einschieben musste. Bei diesem Treffer blieb es auch, obwohl die Königsblauen in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich drückten.

Nach enttäuschenden ersten 45 Minuten waren die Schalker in der zweiten Hälfte auch zu mehr Offensivwucht verpflichtet. Für mehr Strafraumszenen sorgten dann zwei Einwechselungen, die den Königsblauen auch für die kommenden Partien Hoffnungen machen.

Barkok und Hamache beleben das Spiel

Ilyes Hamache wird schon seit Wochen von den Fans des FC Schalke 04 für die Startelf gefordert, aber gegen Köln saß er erneut auf der Bank. Gleiches gilt für Neuzugang Aymen Barkok, der für die Startformation wohl noch nicht bereit ist. Beide Profis kamen in der 62. Minute ins Spiel und belebten das Offensivspiel der Schalker.

Von Hamache sind es die Fans bereits gewohnt, dass er über die linke Seite zaubert, die Gegner alt aussehen lässt und dadurch auch viele Chancen kreiert. So war es auch gegen Köln der Fall. Gleiches gilt auch für Barkok. Der Ex-Bundesliga-Star, der am Deadline Day zu S04 wechselte, machte ein ordentliches Debüt. Beide harmonierten sogar auf dem linken Flügel und machen Lust auf mehr.

Für das Heimspiel am kommenden Spieltag gegen den Karlsruher SC haben die Fans eine klare Forderung: Hamache und Barkok sollen beide von Beginn an ran. Ob es auch Cheftrainer Kees van Wonderen so sieht?