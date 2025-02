FC Schalke 04: Nächste Torwart-Debatte? S04-Legende hat klare Forderung

Und wie in jeder Saison gibt es mehrmals die Torhüter-Diskussion beim FC Schalke 04. In der Hinrunde war es der Kampf zwischen Justin Heekeren und Ron-Thorben Hoffmann, der zu seinem Ex-Klub Braunschweig geflohen ist. Mit Loris Karius hat Heekeren jetzt einen neuen Konkurrenten.

Dass es bei jedem Patzer oder Fehler von Heekeren direkt Diskussionen geben wird, ist klar. So war es auch schon nach der Magdeburg-Klatsche (2:5) der Fall gewesen. Während einige Fans eine Änderung im Kasten des FC Schalke 04 fordern, sieht es Klub-Legende Olaf Thon ganz anders, wie er gegenüber DER WESTEN verrät.

FC Schalke 04: Wieder eine Torwart-Diskussion

Gegen Magdeburg patzte Heekeren zwar nicht, aber der 24-jährige Torhüter des FC Schalke 04 sah bei einigen Gegentreffern nicht gerade glücklich aus. Als sicherer Rückhalt galt der Torwart in der laufenden Saison bislang ganz und gar nicht, weshalb immer wieder über einen Wechsel diskutiert wurde. Geht es nach Olaf Thon, sollte das Thema beendet werden.

Olaf Thon: „Was ich mir wünsche: Wir müssen versuchen, aus der Knappenschmiede einen Torhüter hochzuziehen, der die Nummer 1 wird. Heekeren wackelt zwar nicht, aber er spielt auch nicht perfekt. Für mich ist er nicht der große Unsicherheitsfaktor, der ein Tor nach dem anderen verschuldet“, sagt der ehemalige Profi gegenüber DER WESTEN.

Auch wenn Heekeren von vielen kritisch gesehen wird, „habe ich weiterhin das Gefühl, dass er uns noch Punkte retten wird“, so Thon weiter. Natürlich weiß er aber auch, dass es immer möglich ist, die Rolle der Nummer eins zu verlieren. Dann wäre Karius da und würde direkt übernehmen.

„Heekeren setzt sich durch“

Deshalb glaubt Thon, dass der Konkurrenzkampf für Heekeren zum Vorteil werden könnte. „Das kann leistungsfördernd sein, aber auch Zweifel aufkommen lassen. Karius ist natürlich nach Schalke gekommen, um auch Druck auszuüben, um selber zu spielen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass Heekeren sich in dieser Saison durchsetzen wird. Was in der nächsten Saison passiert, ist noch unklar“, so die Klub-Legende des FC Schalke 04.

Die Rückendeckung der S04-Ikone hat Heekeren schon mal – aber auch die des Trainers. „Er hat meinen höchsten Support“, sagte Kees van Wonderen nach der Magdeburg-Pleite. Die Frage ist nur: Wie lange diese Unterstützung anhalten wird. Sollte der Keeper in den kommenden Wochen nicht überzeugen, wird die Torwartdiskussion immer heißer werden.