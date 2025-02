FC Schalke 04: Van Wonderen knallt die Tür zu! Zwei Profis müssen „bis auf Weiteres“ zur U23

Die turbulenten Tage beim FC Schalke 04 sind vorbei! Nach der Magdeburg-Klatsche und dem Deadline Day mit nur einem Neuzugang richtet sich der Fokus der Königsblauen schon auf das nächste Spiel gegen den 1. FC Köln (9. Februar, 13.30 Uhr).

Doch vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer gibt es wieder Aufregung beim FC Schalke 04. Cheftrainer Kees van Wonderen hat knallhart durchgegriffen und zwei S04-Profis zur U23 geschickt.

FC Schalke 04: Van Wonderen schickt Profis zur U23

Auf dem Trainingsplatz des FC Schalke 04 gab es am Dienstag (4. Februar) ein neues Gesicht: Aymen Barkok, der kurz vor dem Ende des Transferfensters verpflichtet wurde, absolvierte seine erste Einheit mit der Mannschaft. Da den 26-Jährige allerdings in den vergangenen Tagen eine Erkältung plagte, spulte er nur ein kleines Programm ab.

Gesundheitlich leicht angeschlagen ist auch Marcin Kaminski. Der Innenverteidiger hat sich zum Auftakt der laufenden Woche einer Zahn-Behandlung unterziehen müssen und trainiert daher nach Absprache mit der medizinischen Abteilung individuell. Paul Seguin arbeitete nicht mit der Mannschaft. Der Mittelfeldspieler wurde mit Rückenbeschwerden gegen Magdeburg ausgewechselt. Gegen Köln fehlt er aufgrund seiner fünften Gelben Karte.

Zwei S04-Spieler werden zunächst einmal nicht mehr mit den Profis trainieren. „Peter Remmert und Vitalie Becker wurden „ab sofort und bis auf Weiteres“ zur U23 der Königsblauen geschickt. Beide Talente standen schon am vergangenen Wochenende gegen Rödinghausen für die Reservemannschaft auf dem Platz.

Remmert und Becker nur noch bei der Reservemannschaft

Beide Talente hatten in der laufenden Saison mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen, weshalb sie noch gar nicht in der 2. Liga zum Einsatz kamen. Remmert, der vor der Saison zum FC Schalke 04 wechselte, stand in einigen Partien immerhin im Kader, wurde von van Wonderen allerdings nicht eingewechselt.

Becker gilt als vielversprechendes Talent für die Zukunft. Der Linksverteidiger hatte sich zum Saisonbeginn eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Die Probleme verschwanden nicht, weshalb er mehrere Monate gar nicht spielen konnte. Beide sollen in der U23 Spielpraxis sammeln und sich wieder für die Profimannschaft präsentieren.