FC Schalke 04: Juwel blickt wehmütig auf S04-Zeit zurück – „Ich vermisse es“

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Die Abstiegssaison des FC Schalke 04 war düster. Einer der wenigen Lichtblicke: Matthew Hoppe.

Mit dem bitteren Gang in die zweite Liga konnte der FC Schalke 04 das US-Talent nicht halten – weder mit Blick auf die Perspektive noch auf die Finanzen. Doch auch für Hoppe ging es nicht gut weiter.

FC Schalke 04: Matthew Hoppe wird wehmütig

Nach dem Abstieg wechselte der US-Boy nach Spanien. Bei RCD Mallorca konnte er weiter erstklassig Spielen – eine Grundvoraussetzung für viele verheißungsvoller Talente auf der Jagd nach einer großen Karriere.

Doch auf der Insel kam Matthew Hoppe nie richtig an. Die ernüchternde Bilanz: 169 Minuten in sieben Einsätzen.

Vom Hoffnungsträger zum Bankdrücker

Fast durchgehend sitzt der 21-Jährige auf der Mallorca-Bank, stand nicht selten sogar gar nicht erst im Kader. Aus dem erhofften Karriere-Boost wurde ein bitterer Rückschlag.

Nach dem FC Schalke 04 kam für Matthew Hoppe die Bauchlandung. Foto: imago images/Noah Wedel

„Die Leute und alles andere auf der Insel sind toll“, stellt der Stürmer nach einem Jahr Mallorca gegenüber „Bild“ klar. Dann aber blickt er wehmütig auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurück und sagt: „Aber ich vermisse es, zu spielen.“

Bereut er den Wechsel deshalb sogar? „Nein!“, sagt das Ex-S04-Juwel in „Bild“ glasklar. „Mein Wunsch war es, zur WM zu fahren, deshalb brauchte ich die Herausforderung, in einer Top-Liga zu spielen. Darum musste ich das Risiko eingehen. Und Schalke konnte das Geld in der Situation gut gebrauchen.“

Durch seinen Bankplatz in Spanien dürften die WM-Chancen von Hoppe jedoch nicht gerade gestiegen sein...