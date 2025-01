FC Schalke 04: Kaminski mit Vertrags-Aussage – sie lässt alle Fans aufhorchen

Keiner polarisiert beim FC Schalke 04 so wie Marcin Kaminski. Die einen verteufeln ihn, die anderen können die anhaltende Kritik nicht nachvollziehen. Zweitere dürfen sich derzeit bestätigt fühlen – denn im Schalke Aufschwung ist der Pole so wertvoll wie nie.

Ohne eine Vertragsklausel wäre er im Sommer schon weg gewesen. Stattdessen könnte nun sogar noch einmal mit ihm verlängert werden. Nun äußert er sich selbst zu seiner Zukunft – und stellt dabei eine Sache ganz klar.

FC Schalke 04: Kaminski spricht über seine Zukunft

Reis, Geraerts, van Wonderen – die letzten S04-Trainer probierten unzählige Kombinationen in der Innenverteidigung aus, nichts wollte langfristig funktionieren. Dass es derzeit so gut läuft, liegt auch an einem Abwehrduo, auf das vorher wohl niemand gekommen wäre. Mittelfeldspieler Ron Schallenberg und der eigentlich schon aussortierte Marcin Kaminski haben sich als Erfolgs-Paar etabliert.

Der Pole dürfte zu den meistgescholtenen Schalkern der letzten Jahre gehören. Immer wieder verdrehten die Fans die Augen, wenn sie ihn wieder in der Startelf sahen. Zu Unrecht, wie sich nun zeigt. Seit Wochen liefert Kaminski ab. Letzte Saison verlängerte sich sein auslaufender Vertrag nur wegen einer Einsatz-Klausel. Nun ist nicht auszuschließen, dass man sich aus sportlichen Gründen auf ein weiteres Jahr Zusammenarbeit einigt.

Karriereende keine Option

Kaminski ist dem sicher nicht abgeneigt, auch wenn er sich in einer Medienrunde bei diesem Thema nun verhalten gab. „Ich fokussiere mich auf das Spiel am Wochenende, auf die kommenden Spiele und darauf gesund zu bleiben. Alles andere wird man sehen“, sagte er. Ob Schalke-Verlängerung oder nicht, fest steht für Marcin Kaminski schon: Ein Karriereende kommt gar nicht in die Tüte. „Ich fühle mich fit, bin gesund“, erklärt er. Seine Laufbahn soll auch nach Sommer 2025 mit 33 Jahren weitergehen.

Erweist er sich bis dahin weiter als kongenialer Innenverteidiger-Partner von Ron Schallenberg, ist eine Fortsetzung der Karriere beim FC Schalke 04 alles andere als ausgeschlossen.