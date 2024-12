FC Schalke 04: Star massiv in der Kritik – jetzt wird van Wonderen deutlich

Auch beim Befreiungsschlag des FC Schalke 04 in Paderborn (4:2) ging eins der Gegentore wieder auf die Kappe von Marcin Kaminski. Wasser auf die Mühlen seiner vielen Kritiker, die den Verteidiger am liebsten gar nicht mehr auf dem Platz sehen wollen.

Immer wieder ist der Pole massiver Kritik ausgesetzt. Und trotzdem ist er unter Kees van Wonderen gesetzt. Nun wird der Trainer des FC Schalke 04 deutlich, lobt ihn in den höchsten Tönen und macht damit auch klar: Marcin Kaminski bleibt seine erste Wahl in der Innenverteidigung.

FC Schalke 04: Trainer bricht Lanze für Kaminski

Ist Kaminski am Ball, schauen viele S04-Fans besonders genau hin. Unter vielen von ihnen hat sich der 32-Jährige als Sündenbock etabliert. Fraglos ging so manches Gegentor in dieser Hinrunde auf seine Kappe. Auch in Paderborn war es ein Fehler des Abwehrmannes, der Königsblau früh in Rückstand brachte. Und dennoch ist er unter Kees van Wonderen seit Wochen gesetzt, verpasste seit dem 1. November keine einzige Spielminute.

Trotz der anhaltenden Kritik setzt der Schalke-Coach voll auf den Polen. Und nun geht er sogar noch weiter. Er lobt Kaminski in den höchsten Tönen. „Er ist ein erfahrener Spieler und macht es gut. Er organisiert, kann fußballerisch von hinten herausspielen, er ist taktisch stark, kann seine Position adaptieren, das Spiel lesen“, zählt Harry Potter die Stärken seines Verteidigers auf.

„Jeder macht mal Fehler“

Und er stellt klar: „Jeder macht mal Fehler, das gehört zum Fußball dazu. Wichtig ist, wie du danach weitermachst. Wie er sich nach seinem Fehler in Paderborn berappelt hat, was sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“

Eine Klarstellung an alle Kritiker: Marcin Kaminski ist derzeit gesetzt und wird auch in den nächsten Wochen beim FC Schalke 04 in der Startelf stehen.