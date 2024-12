FC Schalke 04: Star von Fans zerfetzt – jetzt spricht Kees van Wonderen

An diesem Schalker scheiden sich die Geister. Schon in seinem vierten Jahr ist Marcin Kaminski beim FC Schalke 04, verpasste bis auf eine Seuchen-Saison kaum Spiele. Und dennoch ist er für viele Fans zum Sündenbock geworden. Zu langsam, zu schlecht und immer wieder an Gegentoren Schuld – die Vorwürfe muss sich der Pole seit Jahren geben (hier mehr).

Unter Kees van Wonderen ist er jedoch (wieder) zu einem Stammspieler geworden. Mehr noch. Der Trainer des FC Schalke 04 hält große Stücke auf den Innenverteidiger – und stimmt jetzt ein Loblied an, dass alle Kritiker mit den Ohren schlackern lassen dürfte.

FC Schalke 04: Van Wonderen mit Loblied auf Kaminski

Er stieg mit Schalke auf, er stieg mit Schalke wieder ab und er rauschte mit Schalke durch in den Zweitliga-Keller. In gut drei Jahren hat Marcin Kaminski bei den Knappen mehr erlebt als so mancher Profi in seiner ganzen Karriere. Eins blieb bei der Achterbahnfahrt aber stets gleich: Ein beachtlicher Teil der Fans will ihn nicht spielen sehen.

Bei jeder Startelf-Verkündung sind die Reaktionen im Netz gleich: Unzählige Anhänger schimpfen auf jeden Trainer, der Kaminski aufstellt. Miese Phasen hatte der Pole beim S04 zweifellos – denn die hatte jeder. Doch für gefühlt jede Pleite musste Kaminski als Sündenbock herhalten. Zurecht?

„Ich habe die Kritik auch gehört“

Laut Kees van Wonderen überhaupt nicht. „Ich habe die Kritik auch gehört“, sagt der Trainer, stellt aber klar: „Wenn er in der Startelf stand, hat er es stets ordentlich gemacht. Er organisiert, er führt, er kann fußballerisch von hinten sein Spiel machen, er ist ruhig am Ball und im Verteidigen, seine Größe ist ein Vorteil, er ist erfahren und macht es einfach gut. Egal, ob er mit Ron Schallenberg oder Tomas Kalas spielt.“

Was für eine Lobeshymne auf Marcin Kaminski. Mit diesen deutlichen Worten stellt er sich vor seinen Verteidiger. Ob er damit die Kritik verstummen lässt, darf bezweifelt werden. Zu viele Fans des FC Schalke 04 haben sich auf den 32-Jährigen eingeschossen.