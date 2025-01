FC Schalke 04: Verhandlungen laufen! Profi spricht offen über seine Zukunft

Verhältnismäßig viel Ruhe haben Ben Manga und Youri Mulder beim FC Schalke 04, wenn es um auslaufende Verträge geht. Mit Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr sind derzeit nur drei Leistungsträger von einer unsicheren Zukunft betroffen.

Und hier arbeiten die Verantwortlichen offenbar bereits an einer vorzeitigen und schnellen Lösung. Einem Bericht zufolge soll Tobias Mohr offenbar langfristig beim FC Schalke 04 bleiben. Der Flügelspieler äußert sich im Trainingslager selbst.

FC Schalke 04: Mohr erlebt ein Auf und Ab

Er ist das Stehaufmännchen der Knappen. Tobias Mohr hat in Gelsenkirchen vermutlich schon alles erlebt. Im Sommer war er eigentlich abgeschrieben, sollte den Verein verlassen. Mit guten Leistungen in der Vorbereitung kämpfte er sich aber wieder in die Mannschaft und war plötzlich wieder Stammspieler.

+++ Auch spannend: Irre Wende um Abgangs-Kandidat? ER überragt plötzlich +++

Im November dann wieder ein Rückschlag: Eine Oberschenkelverletzung zwang ihn bis Jahresende zum Zugucken. In dieser Zeit zog Christopher Antwi-Adjei an ihm vorbei. Wenn der FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig in die Rückrunde startet, muss sich Mohr erstmal wieder hinten anstellen.

Gespräche bereits aufgenommen

Trotzdem soll das noch nicht das Ende sein. Wie die „WAZ“ berichtet, habe der Verein bereits erste Gespräche mit Mohr über eine weitere Zusammenarbeit geführt. Wie konkret es schon ist, dazu wollte der Spieler allerdings nicht viel sagen.

Mehr von uns liest du hier:

„Ich konzentriere mich erst einmal darauf, hier zu spielen“, sagte Mohr in Belek. „Alles andere wird sich zeigen.“ Allerdings unterstreicht er: „Wenn ich alles entscheiden könnte, würde ich hierbleiben.“

FC Schalke 04: Mohr wieder zurück

Wichtig ist für ihn natürlich, in Kürze wieder regelmäßig zu spielen. Die Verletzung ist jedenfalls auskuriert, im Trainingslager konnte Mohr auch an den Testspielen wieder teilnehmen. Was er zu seiner neuen Rolle nach der Verletzung zu sagen hat, liest du hier bei der WAZ >>>