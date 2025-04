Ex-Schalke-Coach spricht offen über ein Comeback – „Würde ich machen“

Er saß schon bei mehreren Vereinen auf der Trainer-Bank: Um genau zu sein, sind es 15 Vereine! Dazu zählt auch der FC Schalke 04, wo er von 1989 bis 1990 unter Vertrag stand. Die meisten Fans werden spätestens jetzt draufkommen, um welchen ehemaligen Coach es sich hierbei handelt.

Peter Neururer ist ein Kult-Trainer und besucht immer wieder die Spiele des FC Schalke 04. Würde er auch wieder für seinen ehemaligen Klub arbeiten? Generell hofft der 70-Jährige auf die Rückkehr.

Ex-Schalke-Coach Neururer hofft auf Comeback

Sehen wir Peter Neururer bald wieder bei einem Verein? Das letzte Mal, als der Ex-Schalke-Trainer für einen Klub tätig war, war von 2021 bis 2022. Damals war er Vorstandsmitglied beim Wuppertaler SV und einige Jahre zuvor sportlicher Leiter von Wattenscheid 09. Seine letzte Trainer-Tätigkeit liegt schon länger zurück. Von 2013 bis 2014 trainierte er den VfL Bochum.

Deshalb hofft Neururer auf ein Comeback im Profifußball. „Wenn irgendwo irgendein Verein meint, dass ich zum Beispiel als Sportdirektor oder Sportvorstand agieren möchte oder könnte: Das würde ich machen“, verrät er im Interview mit dem Sport-Informationsdienst (SID).

Eine Sache will er aber nicht mehr machen: eine Trainer-Tätigkeit: „Da hab ich kein Interesse mehr, weil die Strukturierung im Gesamtgeschäft mir ein bisschen fremd ist. Fremd von dem, was ein Trainer normalerweise zu machen hat: Verantwortung übernehmen“. Er würde weiterhin Anfragen bekommen, meint Neururer. „Mehr aus dem Ausland, teilweise aber auch aus dem deutschsprachigen Raum.“

„Würde ich es machen“

Es gibt jedoch immer ein „aber“. Es gibt drei Vereine, für die er immer als Trainer arbeiten würde. „Wenn der VfL Bochum, Schalke 04 oder der 1. FC Köln, also Vereine aus meinem Umfeld, in Not geraten, wirklich Hilfe brauchen und mich dann ansprechen würden – so viel Konjunktiv – dann würde ich es machen. Für diese drei Vereine, für keinen anderen“, betont Neururer.

Bei seinem Ex-Verein Schalke geht es aktuell wieder drunter und drüber. Kees van Wonderen steht in der Kritik, hat zuletzt mit Abschiedsworten für mächtig Aufregung gesorgt und könnte schon bald entlassen werden. Ein Nachfolger wäre auch schon bereit: Markus Anfang, der vom 1. FC Kaiserslautern entlassen wurde.