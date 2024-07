FC Schalke 04: Wieder Leipzig! Rouven Schröder bedient sich erneut bei S04

Erst beim FC Schalke 04, dann zu RB Leipzig – damit lassen sich inzwischen ganze Bücher füllen. Immer wieder schlagen Ex-Knappen beim Fußball-Projekt aus Sachsen auf. Nicht selten wurden sie dabei abgekauft oder abgeworben.

Gerade erst verlor man Juwel Assan Ouedraogo an Rasenballsport Leipzig, nun bedient sich Ex-Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder erneut am Berger Feld. Die S04-Ernährungsberaterin Pia Malin Jensen wechselt aus dem Revier in den RB-Kosmos.

FC Schalke 04: Und wieder ein Abgang Richtung Leipzig

Ralf Rangnick war der Erste. Der bis heute auf Schalke extrem geschätzte „Fußball-Professor“ verhalf RB Leipzig als Sportdirektor zum kometenhaften Aufstieg. Schmerzhaft für alle Königsblauen, die mit dem Fußball-Engagement von „Red Bull“ nicht so viel anfangen können – vornehm ausgedrückt.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Was mit Ralf Rangnick begann, hat bis heute kein Ende genommen. Immer wieder gehen Ex-Schalker nach Leipzig. Bei Rouven Schröder und Domenico Tedesco tat es den Fans besonders weh. Nun auch bei Assan Ouedraogo. Weitere Ex-Schalker bei RBL: Nachwuchsleiter Manuel Baum und sein Kollege Bartosch Gaul, Mediendirektor Tobias Schmidt und die beiden Athletiktrainer Ruwen Faller und Daniel Behlau.

Nun folgt der Nächste. Beziehungsweise DIE Nächste. Zwei Jahre lang arbeitete Pia Malin Jensen als Ernährungsberaterin beim FC Schalke 04. Aus dieser Zeit kannte sie noch Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder. Der aktivierte den alten Kontakt nun und holte Jensen nach Leipzig. Der Wechsel ist bereits perfekt, die 30-Jährige ist bereits mit auf USA-Tour gefahren. Auf Schalke fragt man sich nur noch: Wann hört das endlich auf?