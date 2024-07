FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Nächste Neuzugänge? Wilmots lässt aufhorchen

In Sommer- und Winterpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Wilmots packt über weitere Neuzugänge aus

22. Juli, 12.18 Uhr: Beim FC Schalke 04 bahnen sich die nächsten Neuzugänge an! Sportdirektor Marc Wilmots erklärte nämlich, dass die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen seien. Zwei Spieler sollen mindestens noch kommen. Hier mehr dazu.

Ouedraogo meldet sich

17. Juli, 13.23 Uhr: Assan Ouedraogo verließ den FC Schalke 04 in diesem Sommer, schloss sich Bundesligist RB Leipzig an. Einige Wochen ist der Abgang nun schon her. Jetzt spricht der Ex-Schalke 0ffen über seine neuen Aufgaben. Eine direkte Leihe ist offenbar möglich >>>

Schalke geht leer aus

16. Juli, 07.38 Uhr: Der FC Schalke 04 buhlte lange Zeit um William Balikwisha. Der Transfer-Poker neigt sich nun dem Ende zu und allem Anschein nach geht S04 leer aus. Hier mehr dazu!

Schalke vor Hammer-Transfer

14. Juli, 12.22 Uhr: Der FC Schalke 04 ist offenbar wieder auf dem Transfermarkt fündig geworden. Jetzt soll S04 das nächste Top-Talent an Land gezogen haben. Er trägt einen großen Namen und Schalke setzte sich im Werben um ihn gegen harte Konkurrenz durch. Hier die Einzelheiten!

Aufregung um S04-Flirt

12. Juli, 21.46 Uhr: Seit mehreren Wochen geistert sein Name rund um das Berger Feld. Nun ist ein Transfer-Flirt einen drastischen Schritt gegangen – er möchte wohl unbedingt zu S04. Alle Infos dazu hier!

Ablösefreier Star für Schalke?

9. Juli, 21.40 Uhr: Der FC Schalke 04 könnte jetzt den nächsten Transfercoup landen. Ein Spieler mit viel Bundesliga-Erfahrung ist jetzt ablösefrei zu haben und will zurück nach Deutschland. S04 ist in der Pole-Position. Hier mehr dazu!

Was wird aus Cisse?

8. Juli, 17.55 Uhr: Wie geht es auf Schalke mit Ibrahima Cisse weiter? Ausschlaggebend könnte seine Performance bei Olympia sein. Alle Infos dazu gibt es hier.

07. Juli, 09.56 Uhr: Wie der Vater so der Sohn? Der Nachwuchs einer Schalke-Legende spielt sich langsam aber sicher in den Fokus. Auch bei S04 hat man seine Entwicklung im Auge. Wäre er einer für Schalke? Hier mehr!

Torwart-Trubel auf Schalke

1. Juli, 16.44 Uhr: Was wäre eine Transferphase beim FC Schalke 04 bloß ohne Theater auf der Torwart-Position? Jetzt geht es schon wieder los. Im Fokus steht dieses Mal Justin Heekeren. Alle Informationen dazu bekommst du hier.

Argentinien-Talent im Anflug

29. Juni, 15.44 Uhr: Seit Wochen schwirrt der Name Felipe Sanchez rund um das Berger Feld. Der FC Schalke 04 hat seit Wochen ein Auge auf den 20-jährigen Innenverteidiger aus Argentinien geworfen. Nun steht ein Wechsel von Sanchez zu Königsblau kurz bevor.

Schalke droht Karaman zu verlieren

28. Juni, 06.21 Uhr: Kenan Karaman war Schalkes bester Spieler in der vergangenen Saison und soll auch in der nächsten Spielzeit eine wichtige Rolle spielen. S04 würde den Vertrag gerne verlängern, doch das ist bislang nicht geschehen. Jetzt bestätigt Karamans Berater sogar Verhandlungen mit einem anderen Klub. Hier mehr dazu!

Schalke verkündet Doppelschlag

27. Juni, 06.42 Uhr: Die Knappen verkünden den nächsten Doppelschlag. Ein Juwel wird verliehen, ein anderes bekommt einen Profi-Vertrag. Alle Infos kriegst du hier.

Wird der Mega-Vertrag für Sylla zum Problem?

25. Juni, 17:49 Uhr: Für Moussa Sylla griff Königsblau seit langem mal wieder richtig tief in die Tasche. Doch könnte dies dem S04 bald wieder um die Ohren fliegen? Hier erfährst du mehr!

Castelle verlässt FC Schalke 04

24. Juni, 14.23 Uhr: Die Knappen lassen ein weiteres Juwel aus der Knappenschmiede ziehen. Niklas Castelle verlässt den Verein und schließt sich dem Zweitliga-Aufsteiger aus Ulm an. Alle Hintergründe kannst du hier nachlesen >>>