FC Schalke 04: Ex-Boss Schröder packt im Ouedraogo-Poker aus – „Keine Chance“

Ein großes Problem gelöst, das nächste steht aber schon an: Der FC Schalke 04 hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft und damit ein Horror-Szenario abwenden können. Nun kommt die nächste Aufgabe auf die Königsblauen zu.

Was passiert mit Assan Ouedraogo? Die Fans hoffen, dass er beim FC Schalke 04 bleibt. Doch die Interessenten stehen schon Schlange. Jetzt hat sich Ex-Sportdirektor Rouven Schröder zum Poker um das Mega-Talent der Knappen geäußert. An ein Team schickt er eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Rouven Schröder packt im Ouedraogo-Poker aus

Noch ist nicht geklärt, wie es um Assan Ouedraogo nach der Saison weitergeht. Mit dem FC Schalke 04 hat er den Klassenerhalt geschafft. Dass er auch in der kommenden Spielzeit für den Zweitligisten auflaufen wird, gilt als unwahrscheinlich. Fast alle Fußball-Bundesligisten wollen ihn haben. Zu den Interessenten gehören unter anderem FC Bayern, RB Leipzig, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen.

RB-Boss Rouven Schröder hat jetzt einige Aussagen im Poker um Ouedraogo getätigt, die vor allem Werder Bremen nicht gefallen werden. Im Podcast der „Deichstube“ sagte der 48-Jährige: „Dass wir dran sind, muss ich glaube ich hier nicht verneinen. Das ist ja öffentlich verbrieft. Wir sind nicht der einzige Verein, der Interesse hat.“ Allerdings fügte Schröder zum Unmut der Bremer Fans an: „Ich kann aber glaube ich sagen, dass Werder da keine Chancen hat.“

Besonders pikant: Bei den Bremern war Schröder zwischen 2014 und 2016 aktiv, ehe er zu den Mainzern wechselte und kurz beim FC Schalke als Sportdirektor tätig war. Seit Mitte 2023 arbeitet er bei RB Leipzig, wo er nach dem Aus von Max Eberl die Gesamtverantwortung übernommen hat.

Wo landet Ouedraogo?

Die Leipziger scheinen auch laut mehreren Medien die besten Chancen zu haben, Assan Ouedraogo unter Vertrag nehmen zu können. RB soll das Talent des FC Schalke 04 zuletzt eine Gehaltsofferte im unteren Millionenbereich gemacht haben. Für die Königsblauen soll bei einem Wechsel eine Ablösesumme von bis zu acht Millionen Euro rausspringen.

Worüber auch derzeit viel spekuliert wird, ist ein direktes Comeback zu S04. So könnte Ouedraogo verkauft und anschließend bei den Knappen für eine Saison verliehen werden, damit er auch in 2024/25 für die Schalker auflaufen kann. Was genau mit ihm passiert, wird sich im Sommer dann zeigen.