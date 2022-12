FC Schalke 04: Leihgabe erlebt heftigen Eklat – Trainer tritt sofort zurück

Während sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 derzeit Gedanken über den Kader für die kommende Rückrunde machen, haben die Königsblauen noch eine Vielzahl von Leihspielern zu anderen Vereinen abgestellt. Einer von ihnen durchlebt derzeit turbulente Tage.

Can Bozdogan ist derzeit an den FC Utrecht ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler soll im Sommer zum FC Schalke 04 zurückkehren, erlebte aber nun einen heftigen Eklat. Im Mittelpunkt: Sein Trainer, der nun zurückgetreten ist.

FC Schalke 04: Bozdogan erlebt Eklat

In dieser Saison ist der 21-Jährige vom FC Schalke an den FC Utrecht ausgeliehen, dort hat er nun eine Auseinandersetzung zwischen seinem Trainer Henk Fraser und Teamkollege Amin Younes miterlebt. Medienberichten zufolge soll es bei einer Trainingseinheit zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Amin Younes gekommen sein. Der 56-Jährige soll seinen Spieler dabei aus bislang nicht bekannten Gründen gewürgt haben.

Der Verein selbst bezeichnete das Vorgehen des Trainers als ein „über die Grenze des Erlaubten hinausgehenden Verhalten“. Auch Fraser selbst äußerte sich anschließend zu dem Vorfall. „So etwas ist mir als Trainer noch nie passiert. Es passt nicht zu mir und es passt auch nicht zum Verein. Ich habe den Verein hiermit beschädigt, das tut vielen, auch mir, weh. Ich erkenne mich in meinem Handeln nicht wieder und möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen“, zeigt sich der 56-Jährige auf der Klub-Webseite reumütig. Daraufhin ist Fraser zurückgetreten.

FC Schalke 04: Trainer-Entscheidung könnte Chance bieten

Bislang kommt Bozdogan in der Saison auf zwölf Einsätze. In diesen erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor. In den letzten vier Spielen spielte der 21-Jährige allerdings keine große Rolle mehr und stand lediglich 20 Minuten auf dem Feld. Es scheint so, als hätte Bozdogan seinen Startplatz unter seinem alten Trainer verloren. Unter dem neuen Trainer erhält der Deutsche dann höchstwahrscheinlich eine neue Chance. Diese kann auch für seine Zukunft auf Schalke wichtig werden.

Im kommenden Sommer soll Bozdogan dann zum FC Schalke zurückkehren. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2024. Ober diesen erfüllt und ob er die Königsblauen dann endgültig verlassen wird, wird die Zukunft zeigen.