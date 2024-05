FC Schalke 04: Offiziell! S04 verkündet Vertragsverlängerung

Eine mehr als nur enttäuschende Saison des FC Schalke 04 endet dementsprechend auch mit einer Enttäuschung. Bei Greuther Fürth gibt es zum Abschluss eine 0:2-Niederlage, bei der es aber auch gute Nachrichten zu verkünden gibt.

Kurz vor dem Ende der Partie kam ein Juwel des FC Schalke 04 rein und feierte sein Debüt. Gleichzeitig hat sich auch sein Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Eine wichtige Nachricht für die Königsblauen.

FC Schalke 04 verkündet Vertragsverlängerung

Es ist immer wichtig, wenn Talente dem Verein lange erhalten bleiben. Das erhofft sich der FC Schalke 04 gerade nicht nur bei Assan Ouedraogo, sondern auch bei anderen jungen Spielern aus der Knappenschmiede. Einer von ihnen ist auch Taylan Bulut. Um den 18-jährigen Rechtsverteidiger gibt es jetzt gute Nachrichten.

Der Youngster ist ab sofort bis 2026 an den FC Schalke gebunden, wie der Zweitligist verkündete. Der Vertrag des Abwehrspielers hat sich mit seinem Einsatz und seinem Profidebüt gegen Greuther Fürth (0:2) automatisch um zwei Jahre verlängert. Das Ausnahmetalent war in der Nachspielzeit für Steven van der Sloot eingewechselt worden.

Bulut ist aktuell deutscher U18-Nationalspieler, gewann im vergangenen Jahr mit der U17-Auswahl des DFB die Europameisterschaft. Da war auch Ouedraogo Teil des Teams.

Bulut bleibt S04 erhalten

Seit 2020 ist Bulut ein fester Teil des FC Schalke 04. In der abgelaufenen Saison war er bei der U19 im Einsatz, könnte aber ab der kommenden Spielzeit zum Team von Cheftrainer Karel Geraerts gehören.

Besonders auf seiner Position gab es in den vergangenen Jahren große Probleme. Weder Cedric Brunner noch Henning Matriciani konnten dort überzeugen. Brunner wird den Verein im Sommer verlassen und auch Leihgabe Brandon Soppy, der extra für diese Position ausgeliehen wurde, ist nicht mehr da. Bulut darf sich also große Hoffnungen machen, in der kommenden Saison zum Profikader zu gehören. Dafür muss er aber in der Sommervorbereitung überzeugen.