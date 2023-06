So schnell kann es gehen. Gerade noch mit dem FC Schalke 04 abgestiegen, darf sich einer der Knappen-Spieler in den kommenden Wochen international beweisen. Über diese Kehrtwende darf sich Kenan Karaman freuen.

Der Angreifer kam vergangenes Jahr auf den letzten Drücker zum FC Schalke 04. Viele Fans belächelten ihn zunächst. Unter Thomas Reis zeigte er jedoch eine enorme Entwicklung, weswegen ihm nun eine große Ehre zuteilwird.

FC Schalke 04: Karaman hofft auf EM

Wie der türkische Fußballverband am Freitag (9. Juni) mitteilte, steht Karaman im Aufgebot der Nationalmannschaft für die anstehende EM-Qualifikation. Trainer Stefan Kuntz berief ihn in seinen Kader.

Die Türkei bestreitet am 16. und 19. Juni gegen Lettland und Wales die nächsten Quali-Spiele auf dem Weg zum Turnier in Deutschland. Karaman, der letztmals 2021 beim Nationalteam verweilte, soll nach der herben Enttäuschung mit dem FC Schalke 04 nun für Erfolg sorgen.

Fans freuen sich

Die Freude unter den königsblauen Fans ist jedenfalls groß. Sie beglückwünschen ihren Spieler – ein Zeichen, wie eng Spieler und Fans trotz des Abstiegs zueinander stehen. Das war nach dem Abstieg des FC Schalke 04 2021 anders.

„Jawoll Junge“, kommentiert S04-Fan auf Twitter. „Absolut verdient für die Entwicklung, die er in der Rückrunde genommen hat“, meint ein anderer. „Wtf, er hat es wirklich geschafft haha“, heißt es zudem.

FC Schalke 04: Karaman belohnt

Nach schwerem Start kam der gebürtige Stuttgarter in der Rückrunde richtig ins Rollen. Mit seinem späten Ausgleich im Derby köpfte er sich in die Herzen der Fans. S04 rühmt sich damit, dass diese Punkte dem BVB am Ende zum Titel fehlten.

In seiner bisherigen Karriere absolvierte Karaman bereits 31 Länderspiele für die Türkei. Nachdem Stefan Kuntz den Cheftrainer-Posten übernahm, fiel der Spieler des FC Schalke 04 zunächst durchs Raster. Jetzt bekommt er seine zweite Chance.