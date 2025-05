Formel 1: Erst Ferrari, jetzt Mercedes – vor Miami-GP geht es Schlag auf Schlag

Das erste US-Rennen der Saison steht an – und die Teams der Formel 1 lassen keinen Zweifel, welchen Stellenwert dieses für sie hat. Der amerikanische Markt ist seit der Übernahme durch Liberty Media und dem Mega-Erfolg von Netflix, „Drive to survive“, ein ganz wichtigter.

Entsprechend lassen sich die Teams immer wieder besondere Aktionen einfallen, wenn es nach Vegas, Austin oder wie jetzt Miami geht. Nachdem Ferrari zu Beginn der Woche vorgelegt hatte, zieht jetzt auch der einstige Dauersieger der Formel 1, Mercedes, nach.

Formel 1: Mercedes in besonderem Look

Bereits zum vierten Mal findet das Rennen rund um das Hard-Rock-Stadion in Miami statt. Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat der Ort schon jetzt alle Erwartungen übertroffen. „Miami ist eine ikonische Stadt und die gesamte Veranstaltung ist zu einem der wichtigsten Rennen im Kalender geworden“, schwärmt er in einem Ausblick auf das Rennwochenende auf der Mercedes-Website.

Von daher überrascht es wenig, dass sich Mercedes gemeinsam mit Ausrüster Adidas für das Wochenende einen besonderen Look hat einfallen lassen. George Russell, Kimi Antonelli und Co. sind an diesem Wochenende in der Miami inspirierten Sommer-Kollektion unterwegs. Für Europa vielleicht ein bisschen früh, doch in der Formel 1 ist bei den hohen Temperaturen in Bahrain, Saudi-Arabien und jetzt Miami eh schon die Hitzezeit ausgebrochen.

Statt im klassischen Schwarz werden Fahrer und Teammitglieder in etwas bunteren Farben unterwegs sein. Zu dem Schwarz mischt sich ein knalliges Pink, gemeinsam mit einem Muster, das an Mangroven-Bäume erinnert und damit unverwechselbar für Miami steht.

Auch Ferrari im Spezial-Look

Die Mühen und Anstrengungen sollen die Teams in den USA natürlich noch beliebter machen, das amerikanische Publikum an sich binden. Aus diesem Grund weicht auch Ferrari von seinem strahlenden Rot ab.

Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden am Wochenende in Weiß unterwegs sein – ein ebenso ungewohnter Anblick. Ob sich die Teams der Formel 1 auch noch etwas für die Rennanzüge und Autolackierungen einfallen lassen, ist bisher noch offen.