FC Schalke 04: Geraerts zum Handeln gezwungen – Entscheidung schon gefallen?

Der FC Schalke 04 muss in der kommenden Partie gegen den 1. FC Kaiserlautern auf Marcin Kaminski und Ron Schallenberg verzichten. Beide Spieler sind gesperrt, kassiert gegen den Hamburger SV die fünfte Gelbe Karte. Trainer Karel Geraerts ist nun zum Handeln gezwungen, er muss umstellen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kaiserlautern deutete Geraerts bereits an, wer beim FC Schalke 04 sein Comeback feiern könnte – auch wenn eine endgültige Entscheidung wohl noch nicht gefallen ist.

FC Schalke 04: Baumgartl vor Comeback?

Gegen Lautern kann Schalke fast aus dem Vollen schöpfen, muss lediglich die gesperrten Kaminski und Schallenberg ersetzen. Schallenberg kam gegen den HSV ohnehin erst zu Pause, Kaminski ist allerdings seit Saisonbeginn in der Innenverteidigung gesetzt.

+++ 1. FC Kaiserslautern – FC Schalke 04: Mega-Chaos droht – deutliche Warnung an Fans +++

Der Ausfall von Kaminski könnte nun die Chance für Baumgartl sein. Der 27-Jährige wartet schon seit Monaten auf sein Comeback. Er durfte zuletzt gegen Nürnberg am 4. November ran, bekam damals eine Minute Spielzeit.

„Timo Baumgartl ist ein Spieler, der schon lange Zeit auf seine Chance wartet. Wenn der Moment da ist, zähle ich auf ihn“, sagte Geraerts auf der Pressekonferenz. Die Tendenz schlägt wohl in Richtung Baumgartl aus. „In meinen Kopf ist Baumgartl der logische Ersatz“, so Geraerts. Die finale Entscheidung werde er aber erst nach dem Abschlusstraining fällen.

Das könnte dich auch interessieren:

Murkin und Lasme wieder dabei

Das ist aber nicht die einzige knifflige Entscheidung, die Schalke-Trainer Geraerts in dieser Woche treffen muss. Derry John Murkin kehrt nach seiner Sperre zurück, allerdings machte Ouwejan gegen den HSV ein ordentliches Spiel. Und auch Bryan Lasme steht wieder im Kader, er macht dem jungen Talent Keke Topp Konkurrenz. Es bahnt sich die ein oder andere Veränderungen in der Startelf von Schalke an.