FC Schalke 04: Kader hat ein großes Manko – ER soll für die Lösung sorgen

Gelsenkirchen. Es ist das letzte große Puzzlestück, das dem FC Schalke 04 für seinen Zweitligakader noch fehlt. Auf sämtlichen Schlüsselpositionen konnten die Knappen neue Spieler gewinnen. Sechs Neuzugänge zeugen von der akribischen Arbeit der Verantwortlichen um Peter Knäbel und Rouven Schröder.

Nun will Schalke 04 auch dem letzten großen Problem der vergangenen Saison entgegenwirken: der fehlenden Kreativität.

FC Schalke 04: Ein echter Vorbereiter fehlt – Verstärkung aus Stuttgart?

Lediglich 25 Treffer erzielten die Königsblauen in ihrer Abstiegssaison. Von allen Teams war das der schlechteste Wert. Mit nur sechs Treffern durfte sich Matthew Hoppe bester Torschütze des Teams nennen – wobei allein drei seiner Tore in einem Spiel gelangen, und zwar beim Sieg gegen Hoffenheim.

Diese Schalke-Zugänge sind bereits sicher:

Simon Terodde

Danny Latza

Marcin Kaminski

Victor Palsson

Thomas Ouwejan

Reinhold Ranftl

Vielfach lag die Schalker Torlosigkeit aber nicht an ineffizienten Stürmern, sondern an der Ideenlosigkeit der Spieler dahinter. Der Absteiger kreierte mit Abstand die wenigsten Chancen und hatte so selten überhaupt die Möglichkeit, zum Abschluss zu kommen.

Die ersten Neuzugänge um Thomas Ouwejan (l.) und Simon Terodde (r.) trainieren schon auf Schalke. Foto: IMAGO / Revierfoto

Um Neu-Stürmer Simon Terodde und Hoppe künftig zu unterstützen, wurden mit Reinhold Ranftl und Thomas Ouwejan bereits zwei Spieler für die Außenbahnen verpflichtet. So sollen Flanken wieder für Gefahr sorgen.

Doch ein Manko bleibt: Die Besetzung der kreativen Zentrale. Dort stünde mit Amine Harit zwar ein talentierter Spieler zur Verfügung, doch der Marokkaner soll in der Sommerpause noch abgegeben werden.

Philipp Klement spielt seit 2019 in Stuttgart. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

Stattdessen liebäugeln Knäbel und Schröder derzeit wohl mit der Verpflichtung von Philipp Klement. Der steht derzeit beim VfB Stuttgart unter Vertrag, kam bei den Schwaben allerdings nur in der Hälfte der Spiele zum Einsatz.

FC Schalke 04: Klement soll das Offensivspiel dirigieren

Das Gerücht um den Mittelfeldspieler hält sich seit Tagen hartnäckig. Sowohl die „Bild“ als auch der „Kicker“ berichteten davon. Klement würde einiges an Zweitligaerfahrung mitbringen und darüber hinaus das nötige Aufstiegswissen. 2019 gelang ihm mit dem SC Paderborn der Sprung in die Bundesliga, 2020 gehörte er dem Aufstiegskader des VfB Stuttgart an.

Problematisch könnte es für Schalke wie immer beim Finanziellen werden. Klement hat noch zwei Jahre Vertrag und würde dementsprechend etwas kosten.