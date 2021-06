FC Schalke 04: Jetzt steht es fest! „Lichtblick“ unterschreibt Profivertrag

Nachdem der Abstieg des FC Schalke 04 schon feststand, durfte er bei den Königsblauen auflaufen und überzeugte.

Dabei kam er sogar nur von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 und war dennoch der Lichtblick der Abstiegssaison.

Gute Nachrichten beim FC Schalke 04! ER erhält einen Profivertrag. Foto: imago images (Montage DERWESTEN)

FC Schalke 04: Gute Nachricht! ER bekommt einen Profivertrag

Der 23-jährige Blendi Idrizi hat nach guten Leistungen überzeugen können und erhielt jetzt einen Lizenzspieler-Vertrag bis Sommer 2023.

„Als sich Blendi Idrizi die Chance bot, war er da und hat gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, die Mannschaft mit seiner Qualität und Vielseitigkeit weiterzubringen“, meint Sportdirektor Rouven Schröder.

Blendi #Idrizi trägt weiterhin Königsblau 🙌🏽



Der kosovarische Nationalspieler hat einen Lizenzspielervertrag über zwei Jahre unterschrieben ✍️🏽⤵️#S04 | 🔵⚪️ | @knappenschmiede — FC Schalke 04 (@s04) June 21, 2021

Idrizi stünde „noch am Anfang seines Weges und muss weiter so lernwillig und gierig bleiben, dann kann er in seiner Karriere den nächsten Schritt schaffen.“

FC Schalke 04: „Werde alles dafür tun, um diesen mit guten Leistungen zurückzuzahlen“

Der kosovarische Nationalspieler sei „allen auf Schalke unheimlich dankbar, dass sie mir diesen Vertrauensvorschuss schenken, und ich werde alles dafür tun, um diesen mit guten Leistungen zurückzuzahlen“, sagt der Rechtsfuß, der im Januar 2020 von Fortuna Köln nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Blendi Idrizi überzeugte zum Saisonendspurt beim FC Schalke 04. Foto: IMAGO / Sven Simon

Neben drei Erstligaspielen (ein Tor) absolvierte Idrizi für Schalke II, Alemannia Aachen und Köln 77 Partien in der Regionalliga (13 Tore, 14 Vorlagen).