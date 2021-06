FC Schalke 04: Bitter! Dieser Plan ist komplett gescheitert

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Dieses Vorhaben hat sich nicht ausgezahlt: Um weitere Gelder zu generieren, hatte sich der FC Schalke 04 einen ganz speziellen Plan zurechtgelegt.

Eine wichtige Rolle spielte dabei die derzeit stattfindende Europameisterschaft. Doch bereits nach der Gruppenphase muss Schalke 04 einen bitteren Rückschlag einstecken.

FC Schalke 04: Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Foto: imago images/RHR-Foto/Seskim Photo

FC Schalke 04: Kabak schmort bei der EM auf der Bank

Obwohl der FC Liverpool sich dazu entschied, die vorhandene Kaufoption bei Ozan Kabak nicht zu ziehen, gilt es als relativ sicher, dass der Innenverteidiger nicht nach Gelsenkirchen zurückkehren wird.

+++ FC Schalke 04 startet ungewöhnliches Projekt – ist DAS die Lösung für die S04-Zukunft? +++

Zu teuer ist das Gehalt des 21-Jährigen, zu lukrativ eine mögliche Ablöse, die er bei einem Verkauf einspielen würde. Um diese in die Höhe zu treiben, entschied sich Schalke dazu, sämtliche Verhandlungen vor der EM auf Eis zu legen.

Bei den im Vorfeld als Geheimfavorit geltenden Türken sollte Kabak für mögliche Interessenten gewissermaßen ins Schaufenster gestellt werden. Doch das Vorhaben floppte komplett. Denn die Türkei verabschiedete sich mit dem Ende der Gruppenphase bereits wieder.

Kabak kam nur in den Testspielen vor der EM zum Einsatz. Foto: imago images/Seskim Photo

--------------------------

So spielte die Türkei bei der EM:

0:3 vs. Italien

0:2 vs. Wales

1:3 vs. Schweiz

-----------------------

Drei Spiele, null Punkte, nur ein Treffer – so lautet die enttäuschende Bilanz. Doch aus Schalke-Sicht fast noch schlimmer: Kabak absolvierte nicht eine einzige Minute. Trainer Senol Günes ließ ihn 270 Minuten auf der Bank schmoren.

+++ FC Schalke 04 enthüllt neue Details – DAS will jetzt jeder Fan wissen +++

Auch als es schon beim Auftakt gegen Italien defensiv überhaupt nicht lief und Günes Stammspieler Merih Demiral im zweiten Spiel auf die Bank setzte, war der Schalke-Verteidiger keine Option.

FC Schalke 04: Wie geht es mit Kabak weiter?

Seinen Marktwert konnte Kabak bei der EM als keinesfalls erhöhen. Dieser wird von Transfermarkt derzeit auf 25 Millionen Euro beziffert. Bereits vor der Europameisterschaft war er mit Vereinen wie Leicester City, Crystal Palace oder RB Leipzig in Verbindung gebracht worden.

FC Schalke 04 hat sich mit einem Plan gründlich verschätzt. Foto: imago images/Revierfoto

---------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

-------------------------

Nun muss Schalke die Gespräche mit den Klubs wieder aufnehmen, ohne in einer besseren Verhandlungsposition zu sein. Weil die Knappen den finanziellen Spielraum unbedingt brauchen, könnte der Profi den Verein am Ende sogar für deutlich weniger Geld verlassen.

FC Schalke 04: Rückkehr gescheitert! ER geht stattdessen in die Bundesliga

Ein Ex-Spieler wurde mit dem FC Schalke 04 immer mal wieder in Verbindung gebracht. Doch zu einem Comeback kommt es in diesem Jahr wohl nicht. Der Spieler wird in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen. >>> Hier erfährst du mehr dazu.

Schalke 04 hatte einen klaren Plan verfolgt, muss nun aber einsehen: Dieser ist nicht aufgegangen. Foto: imago images/Cord

Schalke 04 startet ungewöhnliches Projekt

Die Knappen haben nun ein ungewöhnliches Projekt gestartet. So wollen sie neue Nachwuchsstars finden >>>