FC Schalke 04 – Hertha BSC: Paukenschlag nach Kellerduell – S04 schaut ganz genau hin

Für Sandro Schwarz war das Kellerduell FC Schalke 04 – Hertha BSC wohl der letzte Auftritt als Trainer des Hauptstadtklubs. Laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge muss der 44-Jährige seinen Platz räumen.

Bei der Nachfolge sorgt Schalkes Gegner Hertha BSC für einen echten Paukenschlag. Pal Dardai soll den Klub für die ausstehenden sechs Spiele übernehmen und zum Klassenerhalt führen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

FC Schalke 04 – Hertha BSC: Schwarz muss nach Pleite gehen

Sechs Pleiten in Folge, 22 Punkte in 28 Spielen, letzter Platz – die Bilanz von Hertha BSC ist katastrophal. Der Klub taumelt dem Abstieg entgegen. Um doch noch das Horror-Szenario zu verhindern, greift die Hertha nun zur altbekannten Maßnahme „Trainerwechsel“. Lange Zeit hielt man an Sandro Schwarz fest, doch die Pleite gegen den FC Schalke 04 war für ihn der Sargnagel.

+++ FC Schalke 04 in großer Sorge – muss S04 den Sieg teuer bezahlen? +++

Der „Feuerwehrmann“ wird wohl Pal Dardai, der zum dritten Mal das Amt des Trainers bei Hertha BSC übernimmt. Dardai ist Herthas Rekordspieler und betreute die Mannschaft schon von Februar 2015 und Sommer 2019 sowie zwischen Januar 2021 und November 2021.

Der FC Schalke 04 wird die Vorgänge in Berlin ganz genau beobachten, schließlich ist Hertha BSC ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Nach dem 5:2-Erfolg am Freitagabend (14. April) ist Schalke an der Hertha vorbeigezogen und hat zwei Zähler Vorsprung.

Bei Stuttgart hat’s funktioniert

Dass ein Trainerwechsel funktionieren kann, zeigt gerade der VfB Stuttgart. Mit dem neuen Coach Sebastian Hoeneß zog man erst ins DFB-Pokal-Halbfinale ein, schlug dann den VfL Bochum (3:2) und holte einen wichtigen Punkt gegen Borussia Dortmund (3:3).

Mehr News:

Bei Schalke wird es dazu in dieser Saison aber definitiv nicht mehr kommen. Ein Trainerwechsel ist keine Option. Mit Thomas Reis würde der Klub auch in die 2. Bundesliga gehen. Ohnehin läuft es seit Reis übernommen hat, deutlich besser.