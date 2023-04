Schalke – Hertha: Kuriose Szene vor Skarke-Hammer! Schon nach wenigen Minuten war die Luft raus

Flutlicht, Abstiegskracher und ein Traumtor direkt zu Beginn: Schalke gegen Hertha hatte sofort in den ersten Minuten schon was zu bieten. Dafür sorgte Tim Skarke.

Doch vor dem Skarke-Hammer bei Schalke – Hertha gab es eine kuriose Szene mit dem Spielball. In den sozialen Netzwerken war es DAS Thema der Anfangsphase.

Schalke – Hertha: Kuriose Szene vor Skarke-Hammer

Seit Tagen wird über nichts anderes gesprochen als den Abstiegskracher zwischen Schalke und Hertha. Der Tabellenletzte gegen den Tabellenvorletzten. Dass es in der Partie um alles geht, zeigte direkt die zweite Spielminute. Bei einem Pressschlag zwischen Henning Matriciani und Marco Richter geht der Ball kaputt.

Dem Hertha-Profi fällt es erst auf, als er zum Einwurf gehen will. Plötzlich ist die Luft aus dem Ball raus. Und nur wenige Sekunden später war dann wieder Luft im Ball. Tim Skarke löste sich vor dem linken Strafraum-Eck, zog nach einer Drehung nach innen und bugsiert das Spielgerät mit einem wunderschönen Schlenzer in den langen Eck an die Unterkante der Latte und ins Tor. Die Veltins-Arena bebte!

Die kuriose Szene vor dem Skarke-Hammer bekamen nicht nur die Fans im Stadion mit. Bei den TV-Zuschauern sorgte die Szene für Lacher. In den sozialen Netzwerken gab es zahlreiche Kommentare dazu.

„Ball ist dem Druck nicht gewachsen“

So schreiben Fans des FC Schalke 04 und Hertha BSC: „Der Ball hat dem Druck nicht standgehalten“, „Dass der Ball nach nur einer Minute kaputt ist, könnte ein Omen für das Spiel sein“ und „Der Ball macht schon schlapp. Läuft“, heißt es unter anderem auf Twitter.

Hier sind einige weitere Reaktionen:

„Keine Minute gespielt und den ersten Ball haben sie schon kaputt gespielt, es wird ein großes Fußballfest!“

„Die Luft war ja schnell raus. Hoffentlich nur im Ball und nicht im Spiel.“

„Schalke und Hertha machen ernst: Treten in der 1. Minute den Ball kaputt.“

„Ruhe in Frieden an den Ball. Das ging ja schnell.“

„Nach 1. Minute den Ball schon kaputt getreten. Willkommen im Abstiegskampf.“

Doch das war in Halbzeit eins noch nicht alles für die Königsblauen. In der 13. Minute erhöhte Marius Bülter nach einer starken Flanke von Skarke auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzten die Berliner durch Jovetic jedoch.