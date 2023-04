Schalke – Hertha BSC: Reis trifft drastische Entscheidungen! S04-Stars aus der Startelf degradiert

Kellerduell in der Fußball-Bundesliga! Im Abstiegskampf treffen der Tabellenletzte FC Schalke 04 und der Tabellenvorletzte Hertha BSC am Freitag (14. April) aufeinander.

Gespannt warteten die Fans des FC Schalke 04 auf die Aufstellung ihrer Mannschaft gegen Hertha BSC. Neben einem Rückkehrer waren die Blicke dabei vor allem auch auf einige S04-Stars gerichtet, die Cheftrainer Thomas Reis auf die Bank degradierte.

Schalke – Hertha: Reis trifft drastische Entscheidungen

Bei der mehr als nur schwachen 0:2-Auswärtspleite bei der TSG Hoffenheim, bei der mehr als 15.000 Anhänger des FC Schalke 04 ihren Klub supporteten, enttäuschten einige Spieler auf ganzer Linie. Für das Heimspiel gegen Hertha BSC am Freitag (14. April, 20.30 Uhr) sorgte Cheftrainer Thomas Reis jetzt für eine große Überraschung!

In der Startelf der Königsblauen gibt es gleich fünf Änderungen! Die langersehente Rückkehr von Moritz Jenz gehört dazu, aber auch das Comeback von Marcin Kaminski, der an seiner Seite in der Innenverteidigung stehen wird. Maya Yoshida fällt für das Spiel aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Cedric Brunner und Henning Matriciani sind die Außenverteidiger. Thomas Ouwejan nimmt nach seiner schwachen Leistung in Sinsheim zunächst auf der Bank Platz.

Dort gesellen sich auch noch Tom Krauß, Rodrigo Zalazar und Michael Frey hinzu. Alle drei Spieler, die in den vergangenen Wochen aus der Startelf nicht mehr wegzudenken waren, wurden von Reis nun degradiert.

Terodde-Rückkehr in die Startelf

Für Frey wird gegen Hertha erstmals wieder Simon Terodde in der Startelf des FC Schalke 04 auflaufen. Danny Latza und Dominick Drexler ersetzen zudem Krauß und Zalazar. Auch sie konnten bei der Hoffenheim-Pleite nicht überzeugen.

Aufstellung von Schalke: Fährmann – Brunner, Jenz, Kaminski, Matriciani – Kral, Latza – Drexler, Skarke, Bülter – Terodde.

Aufstellung von Hertha BSC: Christensen – Uremovic, Kempf, Dardai – Richter, Tousart, Cigerci, Boateng, Plattenhardt – Lukebakio, Jovetic

Im Abstiegsduell braucht S04 drei wichtige Punkte, um noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga zu haben. Aktuell sind die Knappen mit 21 Punkten Tabellenletzter, Berlin hat 22 Zähler.