FC Schalke 04 verpasst Big Points: VAR-Entscheidung lässt S04 toben

Es hatte nicht viel gefehlt und dem FC Schalke 04 wäre die große Überraschung gegen Fortuna Düsseldorf gelungen! Gegen den Aufstiegsaspiranten reichte es für S04 zwar nur zu einem 1:1-Unentschieden, der Punkt ist im Kampf um den Klassenerhalt allerdings dennoch sehr wertvoll.

Dabei hätten es durchaus drei Punkte für den FC Schalke 04 werden können, wenn der S04 in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen hätte. Allerdings meldete sich der VAR. Die S04-Fans sind außer sich.

FC Schalke 04 verpasst Big Points gegen Düsseldorf

Der nächste Aufstiegsfavorit, der gegen den FC Schalke 04 nicht dreifach punkten kann. Die Fortuna aus Düsseldorf, die aktuell auf dem Relegationsplatz liegt und um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga kämpft, verlässt Gelsenkirchen mit einem Unentschieden. Grund dafür ist eine solide Mannschaftsleistung der Königsblauen.

Über weite Strecken der Partie war der Revierklub die bessere Mannschaft, erspielte sich einige gute Chancen und ließ sehr wenig zu. Und wenn die Düsseldorfer gefährlich wurden, konnte sich S04 auf Schlussmann Marius Müller verlassen. Der Torhüter zeigte wieder einmal starke Paraden und verhinderte Schlimmeres.

Nach dem Führungstreffer von Kenan Karaman dauerte es nicht lange, bis die Düsseldorfer den Ausgleich erzielten. Hier war selbst Müller chancenlos, als der Ball nach einem Pfostenschuss noch abgestaubt wurde.

VAR-Entscheidung lässt Fans toben

In der Schlussphase wurde es emotional. Fortuna Düsseldorf drückte auf den Führungstreffer, aber dann kam der FC Schalke 04 plötzlich wieder ins Spiel. In der Nachspielzeit kam es zur besagten Szene, die die S04-Fans richtig wüten ließ. Nach einem hohen Ball in den Sechszehner hält Düsseldorfs Quarshie Ouedraogo, der zu Boden fällt. Auf den ersten Blick ein klarer Elfmeter, Königsblau jubelte schon über den Strafstoß.

Schiedsrichter Harm Osmers zeigte auch auf den Punkt, ehe sich der VAR meldete. Der schickte den Unparteiischen an den Monitor. Nach einer kurzen Überprüfung revidierte Osmers seine Entscheidung: kein Elfmeter für S04. Für Osmers war das zu wenig. Sowohl Karel Geraerts als auch die S04-Stars waren außer sich.

Auch nach dem Schlusspfiff konnten sich die Schalker nicht mehr halten, waren wütend auf den Schiedsrichter. Für Ouwejan, Ouedraogo und Cisse gab es Gelbe Karten, nachdem sie sich zu lautstark beschwert hatten. Dennoch kann S04 mit dem Punkt zufrieden sein. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt jetzt sechs Punkte. Drei Spiele müssen noch absolviert werden.