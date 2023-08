FC Schalke 04: Konkurrenz steht vor Scherbenhaufen – jetzt muss man auch noch DAS verkraften

Wo soll die Reise bloß hingehen? Der FC Schalke 04 erlebte wahrlich keinen Traumstart in die zweite Liga. Doch es ist nichts im Vergleich zu dem, was Hertha BSC Berlin aktuell durchmacht.

Der Hauptstadt-Klub galt neben dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV als großer Aufstiegs-Aspirant – doch die Talfahrt geht weiter. Jetzt muss die Hertha auch noch den nächsten mehr als bitteren Nackenschlag verkraften.

FC Schalke 04: Konkurrent erlebt Fehlstart

Der selbsternannte Big City Klub weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Aus drei Spielen zum Auftakt holte man keinen einzigen Punkt. Kein anderes Zweitliga-Team ist so schlecht gestartet, nicht mal die Aufsteiger Elversberg, Wehen Wiesbaden und Osnabrück.

Besonders das 0:3 gegen den HSV offenbarte, dass es bei der „Alten Dame“ an allem möglichen fehlt. Vom Aufstieg will beim Konkurrenten des FC Schalke 04 aktuell keiner mehr sprechen – und jetzt folgt der nächste Schock!

Kapitän geht von Bord

Denn die Hertha muss jetzt auch noch den Verlust von Kapitän Marco Richter verkraften. Wie Verein und Spieler am Dienstagabend bekanntgaben, wechselt der 25-Jährige zum FSV Mainz 05 und damit zurück in die Bundesliga.

Eine Personalie, die fraglos ein weiteres Loch in die Mannschaft von Trainer Pal Dardai reißt. Eine Woche vor Ende des Transferfensters muss der Klub jetzt eine große Baustelle beheben – und nicht nur diese. Es sieht also mehr als düster aus in Berlin.

FC Schalke 04 hofft auf Wende

Zu sehr freuen können sich die Knappen über die Lage des angeschlagenen Gegners aber nicht. Denn auch in Gelsenkirchen ist drei Wochen nach Saisonstart noch mächtig Sand im Getriebe. Die Niederlage in Braunschweig offenbarte einige Mängel.

Erstmals sieht sich daher nun auch Trainer Thomas Reis Kritik ausgesetzt. Die Wende muss beim FC Schalke 04 also schnell her, bestenfalls schon am Freitagabend (25. August) gegen Holstein Kiel. Ansonsten brennt demnächst bei zwei Absteigern der Baum.