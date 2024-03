Bittere News vor FC Schalke 04 gegen Hertha BSC! Ausgerechnet ER darf nicht mitspielen

Durchatmen beim FC Schalke 04! Das 3:3 gegen den SC Paderborn hat jede Menge Energie gekostet – vor allem mental. Das Remis gegen die Ostwestfalen war ein Wechselbad der Gefühle. Trotz Last-Minute-Ausgleich von Keke Topp (hier mehr dazu lesen) hatte man das Gefühl, eher zwei Punkte verloren, als einen gewonnen zu haben.

Und schon in wenigen Tagen wartet das nächste packende Duell. Mit Hertha BSC Berlin wartet der zweite Bundesliga-Absteiger, der bisher enttäuscht. Für einen Spieler wäre das Duell gegen den FC Schalke 04 (weitere Vereins-News gibt es hier) ein besonderes gewesen. Jetzt ist allerdings klar, dass er nicht mitspielen darf.

FC Schalke 04: Ex-Star gesperrt

Ein Jahr spielte Jonjoe Kenny zwar nur in Gelsenkirchen – vielen Fans ist er aber dennoch in Erinnerung geblieben. Kenny, damals eine Leihgabe vom FC Everton, hielt in der Saison 19/20 auf der rechten Abwehrseite dicht. Wegen mangelnder finanziellen Möglichkeiten musste man ihn letztlich aber wieder ziehen lassen. Dem Absturz in die 2. Liga mit den Knappen in der Saison danach entfloh er dadurch.

Im letzten Jahr erwischte es ihn dann aber doch. Als Spieler von Hertha BSC Berlin erlebte er den Abstieg aus der Bundesliga mit. Wie sein Ex-Klub FC Schalke 04 hatte Kenny mit der Hertha keine Chance in der Liga zu bleiben. Im Unterhaus traf man diese Saison schon einmal aufeinander – im Rückspiel ist Kenny allerdings gesperrt.

Kenny leistet sich Vergehen

Der Grund: Am Sonntagnachmittag (10. März) sah er beim Duell der Hertha gegen Tabellenführer St. Pauli seine fünfte gelbe Karte. Der Rechtsverteidiger wurde für ein zu spätes Einsteigen gegen Elias Saad belangt.

Und als wäre das nicht schon bitter genug, gab es obendrein auch noch eine 0:2-Niederlage. Manolis Saliakas und Marcel Hartel sorgten gegen die Hertha bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse.

FC Schalke 04 kann ranrücken

Das bedeutet für die Knappen vor dem Duell in der kommenden Woche: Mit einem Sieg in der Hauptstadt könnte man sich endgültig ins Tabellenmittelfeld orientieren. Derzeit liegen die Knappen nur noch vier Punkte hinter den Berlinern, die auf Platz 11 rangieren.

Dagegen hat sich der FC Schalke 04 auf die Abstiegsplätze auf einmal ein Polster erarbeiten können. Durch den eigenen Punkt und die Niederlage von Eintracht Braunschweig ist man jetzt schon sechs Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.