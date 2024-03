FC Schalke 04 – SC Paderborn: Last-Minute-Torschütze Keke Topp wird emotional – „Das ist geisteskrank“

Der FC Schalke 04 nimmt aus einem wilden Spiel gegen den SC Paderborn dank Keke Topp noch einen Punkt mit. Das eingewechselte Top-Talent erzielte kurz vor Schluss noch den Ausgleich zum 3:3 – und das mit einem sehr sehenswerten Treffer.

Nach Abpfiff der Partie FC Schalke 04 – SC Paderborn wurde Keke Topp am Sky-Mikrofon emotional, als er über seinen Treffer spricht. Für den 19-Jährigen war es etwas ganz Besonderes, auch wenn das Ergebnis seine Stimmung trübt.

FC Schalke 04 – SC Paderborn: Topp rettet S04 einen Punkt

Es war ein ganz wilder Kick am Samstagmittag in der Veltins Arena. Durch Kenan Karaman (32./Handelfmeter) und Bryan Lasme (50.) ging S04 mit 2:0 in Führung, brach dann aber plötzlich auseinander. Aaron Zehnter (60.), David Kinsombi (78./Handelfmeter) und Sebastian Klaas (86.) drehten die Partie.

Doch dann folgte der große Moment von Keke Topp. Der eingewechselte Angreifer nahm einen langen Ball super mit, hob ihn mit der Hacke über zwei Gegenspieler, kreuzte im Strafraum und versenkte den Ball im Tor. Ein tolles Tor!

„Das ist geisteskrank“

Die Emotionen kochten über. „Das ist geisteskrank. Ich habe immer Gänsehaut, wenn ich vor der Kurve stehe. Eigentlich wollte ich den Ball sofort zur Mittellinie tragen, aber dann sind die Emotionen kurz rausgekommen“, sagte Topp im Anschluss bei Sky.

Dennoch war die Stimmung des Yongsters angesichts der verspielten Führung etwas betrübt. „Es sind zwei verlorene Punkte. Wenn wir 2:0 führen, müssen wir die drei Punkte mitnehmen.“ Man habe „aufgehört, Fußball zu spielen“.

Er sagte aber auch: „Dass wir dann nach dem 2:3 noch das Tor gemacht haben, zeigt auch Moral. Paderborn und wir gehen beide als Verlierer vom Platz.“ Und weiter: „Vier Punkte aus zwei Spielen ist gut. Aber wir müssen jetzt nach Berlin und da auch wieder was mitnehmen.“