FC Schalke 04: Emotionale Worte! Ex-Coach van Wonderen wendet sich an S04-Fans

Er war nicht lange beim FC Schalke 04, konnte aber die Herzen einiger Fans gewinnen. Kees van Wonderen wurde bei den Königsblauen kurz vor dem Saisonende entlassen, nachdem er das Traineramt Anfang Oktober 2024 übernommen hatte.

Nun schaut van Wonderen trotz der vorzeitigen Entlassung positiv auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurück. In einem offenen Brief an die Fans schrieb er: „Auch wenn ich mir natürlich eine längere Zeit als Trainer auf Schalke gewünscht hätte: Es war eine großartige Erfahrung, für diesen Klub zu arbeiten und damit ein Teil von Schalke zu sein.“

FC Schalke 04: Ex-Coach verabschiedet sich von Fans

Seine Amtszeit endete jedoch Anfang Mai nach einer Heimniederlage gegen den SC Paderborn. Wieder sprang Fimpel als Übergangslösung ein. Am Ende der Saison stand der FC Schalke 04 historisch schlecht da. Noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte hatte der Klub eine Spielzeit so schlecht abgeschlossen. Nur drei Punkte trennten die Mannschaft vom Abstiegs-Relegationsplatz.

Van Wonderen hob hervor, dass man die Mannschaft „für eine gewisse Zeit“ stabilisieren konnte. Er fügte hinzu: „Letztlich sind es 30 Punkte (in 24 Spielen, Anm. d. Red.) geworden. Ich habe früh begriffen, dass es auf Schalke die Sehnsucht nach mehr gibt. Das ist auch so in Ordnung. Niemand darf zufrieden sein, wenn Schalke in der zweiten Tabellenhälfte der Zweiten Bundesliga steht.“

„Viele tolle Menschen kennengelernt“

Dennoch bewertete er seine Zeit in Gelsenkirchen insgesamt positiv. „Ich habe auf Schalke tolle Menschen kennengelernt“, betonte er und bedankte sich für die Unterstützung der Fans. Für ihn sei klar: „‚Ein Leben lang‘ sagt man nicht einfach nur so – Schalker leben das.“

Trotz der schwierigen Saison verbindet van Wonderen viele wertvolle Erfahrungen mit seiner Zeit beim FC Schalke 04. Sein Respekt vor den Anhängern und dem Verein bleibt unverändert groß.

