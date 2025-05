Betis Sevilla – FC Chelsea: UEFA macht es offiziell! Pikante Entscheidung gefallen

Ein echtes Highlight erwartet die Fans im Finale der UEFA Conference League: Betis Sevilla am Mittwoch (28. Mai, 21 Uhr) trifft auf den FC Chelsea in einem Duell, das vor Superstars nur so strotzt. Von Jadon Sancho und Cole Palmer zu Antony und Isco. Fußball-Fans können sich auf ein wahres Spektakel freuen.

Doch nun sorgt eine überraschende Entscheidung der UEFA für Diskussionen. Der europäische Verband hat bekannt gegeben, wer das entscheidende Match leiten wird – und diese Wahl könnte für Schlagzeilen sorgen.

Betis Sevilla – FC Chelsea: Er wird das Spiel pfeifen

Die Schiedsrichterfrage ist im Fußball immer ein heikles Thema! Besonders dann, wenn es um einen Titel geht. Die UEFA verkündete, dass Irfan Peljto aus Bosnien-Herzegowina die Leitung des Finalspiels übernehmen wird. Diese Entscheidung gilt als besonders pikant.

Erst kürzlich sorgte Peljto für Aufsehen, als Barry Ferguson, Trainer der Glasgow Rangers, ihn nach dem Europa-League-Viertelfinale offen kritisierte. Nach der 0:2-Niederlage machte Ferguson den Unparteiischen mitverantwortlich für das Ausscheiden seines Teams. Nun steht Peljto erneut im Rampenlicht.

Schiedsrichter mit bewegter Vergangenheit

Peljto hat in dieser Saison bereits eine schwierige Zeit hinter sich. Zu Beginn der bosnischen Ligaspielzeit verhängte sein eigener Verband eine Sperre von sechs Spielen gegen ihn. Der Grund: grobe Fehlentscheidungen in einem hitzigen Duell zwischen Zrinjski Mostar und Borac Banja Luka.

Trotz dieser Vorfälle setzt die UEFA weiter auf Peljto und zeigt Vertrauen in seine Kompetenzen. Peljto selbst sieht die Aufgabe als große Gelegenheit und betonte: „Dies ist eine enorme Ehre für mich persönlich und für den bosnischen Fußball.“ Ob Peljto das Vertrauen rechtfertigen kann, wird sich erst im Finale zwischen Betis Sevilla und dem FC Chelsea zeigen. Für die Zuschauer bleibt zu hoffen, dass das Spiel durch die Leistungen der Teams und nicht durch Schiedsrichter-Entscheidungen in Erinnerung bleibt.