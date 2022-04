FC Schalke 04: ER blüht plötzlich auf – Büskens mit klarer Ansage: „Das erwarten wir von ihm“

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Unter Dimitrios Grammozis blieb er häufig blass, unter Interimscoach Mike Büskens blüht er beim FC Schalke 04 plötzlich auf. Die Rede ist von Dominick Drexler.

Gegen den FC Heidenheim zeigte Drexler die nächste Top-Performance. Mike Büskens, Trainer des FC Schalke 04, spart dennoch mit Lob.

FC Schalke 04: Ansage statt Lobeshymne! Büskens hat klare Vorstellungen

Ein mageres Tor und zwei Vorlagen in 17 Einsätzen gelangen Dominick Drexler unter Trainer Dimitrios Grammozis beim FC Schalke 04. Der Neuzugang erfüllte zu Beginn seiner Zeit bei S04 die Erwartungen nicht.

Seit Mike Büskens das Ruder übernommen hat, blüht Drexler regelrecht auf. Gegen Ingolstadt traf er, gegen Dresden bereitete er das 2:0 vor und war bei der Entstehung des Elfmeters vor dem 1:0 beteiligt.

Beim FC Schalke 04 dreht ein Kicker richtig auf. Büskens bleibt kühl Foto: IMAGO/Jan Huebner

Gegen den FC Heidenheim hatte Drexler schon wieder entscheidenden Anteil am Sieg. In der 35. Minute stand er goldrichtig und leitete mit seinem Treffer zum 1:0 den Erfolg ein. Den Treffer von Ko Itakura in der 52. Minute bereitete er dann auch noch mit vor.

FC Schalke 04: Büskens wird deutlich – „Das erwarten wir von ihm“

Mike Büskens erklärt sich die Wende bei Drexler so: „Ich glaube, dass Dome weiß, dass ich ihn sehr wertschätze, dass er von mir das Vertrauen bekommt, was er für sein Spiel benötigt.“ Er habe bei all seinen Stationen bewiesen, dass er die Klasse hat.

Dominick Drexler, hier mit Mike Büskens (r.), traf gegen Heidenheim. Foto: IMAGO/Pakusch

Über die starken Leistungen freut sich Büskens, stellt aber gleichzeitig auch klar: „Dass ist aber natürlich auch das, was wir von ihm erwarten. Wir reden nicht über einen jungen Spieler, der seine ersten Schritte im Profifußball noch machen muss.“ Mit Lob wird Drexler für seine starken Leistungen von Büskens nicht überschüttet.

