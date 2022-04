FC Schalke 04: Star begeistert die Fans – sie haben eine klare Forderung an Rouven Schröder

Mit dieser Aktion brachte er das ganze Stadion zum Beben. In der zweiten Halbzeit zwischen FC Schalke 04 und dem 1. FC Heidenheim hatte Ko Itakura keine Lust mehr aufs Verteidigen.

Der Japaner marschierte mit nach vorne, bekam den Ball am Strafraum zugespielt und ging ins Dribbling. Zwei Gegenspieler ließ er ins Leere rutschen, ehe er den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FC Schalke 04 in die Maschen hämmerte. Auch die TV-Zuschauer verzückte er. Sie haben nun eine klare Forderung an Rouven Schröder.

FC Schalke 04: Itakura ist längst der Liebling der Fans

Als Teil des XXL-Umbruchs war Itakura vergangenen Sommer nach Gelsenkirchen gewechselt. Bei Manchester City ohne Chance, sollte er bei den Knappen vorübergehend Spielpraxis sammeln. Der Plan ging voll auf.

Schnell spielte und grätschte sich der 25-Jährige in die Herzen der Fans. Mit seinem Dribbling-Tor zeigte er einmal mehr, dass er aber auch noch andere Fähigkeiten als nur die Defensiv-Arbeit in petto hat. Bleibt die Frage, ob er das noch oft im Trikot der Königsblauen zeigen wird.

FC Schalke 04: Itakura lässt Fans durchdrehen

Denn Itakura ist lediglich für eine Saison ausgeliehen. Allerdings besitzt der FC Schalke 04 eine Kaufoption. Und nach seiner Gala gegen Heidenheim fordern die Fans Sportdirektor Rouven Schröder mehr denn je auf, diese auch zu ziehen.

Ko Itakura bejubelt seinen Treffer gegen Heidenheim. Foto: IMAGO/Pakusch

Bereits kurz nach dem Treffer gab es viele solcher Reaktionen. „Wir müssen ihn fest verpflichten“, „Wir müssen um jeden Preis versuchen, Itakura zu halten“, „Schröder zieht gerade am Handy die Kaufoption für Itakura“ oder „Bitte Rouven, mach was“ hießen nur einige der Fan-Kommentare.

Zieht FC Schalke 04 die Kaufoption?

Das Problem: Die Option soll dem Vernehmen nach bei 4,5 Millionen Euro liegen. Für die Knappen, die einen harten Sparkurs fahren, eine enorme Summe. Der Aufstieg ist daher die Mindestvoraussetzung, um Itakura im Ruhrgebiet zu halten.

Mit dem 3:0-Sieg gegen Heidenheim hat Schalke in dieser Hinsicht einen wichtigen Schritt getan. Weil Bremen und St. Pauli unentschieden spielten, grüßt S04 (vorerst) sogar von der Tabellenspitze. (mh)