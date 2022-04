FC Schalke 04: Spielt er nie wieder für S04? „Extrem bitter“

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Im Winter schlug der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch einmal zu und holte den „koreanischen Messi“.

Dong-gyeong Lee schloß sich dem FC Schalke 04 an und die Erwartungen bei den Königsblauen waren groß. Doch schnell zog er sich eine schwere Verletzung zu. Ein Comeback in dieser Saison ist eher unwahrscheinlich.

FC Schalke 04: Bitterer Start für Lee

Lee wurde vom südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai für den Rest der Rückrunde ausgeliehen. Die Königsblauen besitzen zudem eine Kaufoption – wie hoch die Ablöse sein wird, ist unklar.

Das ist Dong-gyeong Lee

Geburt: 20.09.1997 in Daegu (Südkorea)

Position Zentrales/Offensives Mittelfeld/ Rechter Flügel

Größe: 1,75 Meter

Sorgte bei den Olympischen Spielen in Tokyo für Aufsehen. Gilt seither als „Südkoreanischer Messi“

Vom quirligen Dribbler hat man sich beim FC Schalke 04 viel erhofft. Doch nach nur wenigen Wochen gab es dann die schlechte Nachricht: Lee zog sich eine Fraktur im Mittelfuß zu und fällt seitdem aus.

„Wir waren alle sehr zufrieden mit seinem Start, wie er sich empfohlen und integriert hat. Er hat gezeigt, was für ein guter Fußballer er ist. Es war unglaublich schade, was mit ihm passiert ist. Wir hoffen wirklich, dass er nochmal zurückkommt“, so Sportdirektor Rouven Schröder auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 13.30 Uhr/Sky).

FC Schalke 04: Wird Lee nie wieder für S04 spielen?

Auch S04-Coach Mike Büskens findet es „extrem bitter, dass er sich auf so eine blöde Art und Weise verletzt hat. Das ist echt ein Wahnsinn.“ Die Knappen werden alles dafür geben, damit Lee in dieser Saison wieder auf dem Platz steht. Aber es ist ein Kampf gegen die Zeit.

Spielt Lee nie wieder für den FC Schalke 04? Foto: IMAGO / Team 2

„Wir hoffen natürlich, dass er mit seiner Rückennummer 14 wieder auf dem Rasen spielen kann. Aber das wird eng für diese Saison“, sagt Schröder. Sollte es nichts werden mit einem Einsatz, überlegt der Klub, ob er Lee erneut für eine Saison ausleihen wird. „Es hängt alles davon ab, was sein abgebender Verein dazu sagt. Es sind noch viele Fragen, die offen sind.“

Seit seiner Ankunft beim S04 hat Lee lediglich 30 Minuten gegen Düsseldorf (1:2) gespielt, ehe er sich verletzte. Dennoch hat er bei den Knappen einen guten Eindruck hinterlassen. „Er ist ein sauberer und genialer Kicker. Er ist einer, der seine Mitspieler besser macht.“

