FC Schalke 04: Klub-Legende spricht über schrecklichen Karriere-Moment – „Meine Mutter dachte, ich sei tot“

Im Sommer 1999 verpflichtete der FC Schalke 04 Gerald Asamoah. 16 Jahre später beendete der Deutsch-Ghanaer bei den Königsblauen seine Karriere und wird bei vielen Fans als Legende angesehen.

Dabei wäre aus einer Profikarriere beinahe nichts geworden. 1998 hatte Asamoah mit Herz- und Kreislaufproblemen zu kämpfen. Der Leiter der Lizenspielerabteilung des FC Schalke 04 erinnert sich an diese emotionale Zeit zurück.

FC Schalke 04: Klub-Legende Asamoah spricht über schrecklichen Karriere-Moment

Die Bilder von der vergangenen Europameisterschaft 2021 hat noch jeder im Kopf, als das Herz von Christian Eriksen während eines Spiels der dänischen Nationalmannschaft auf einmal stehen blieb. Rettungskräfte belebten den Fußballer auf dem Platz wieder.

FC Schalke 04 – Das ist Gerald Asamoah:

am 3. Oktober 1978 in Mampong (Ghana) geboren

war in der Jugend von Hannover 96

wechselte 1999 zum FC Schalke 04

für die Königsblauen absolvierte Asamoah 381 Pflichtspiele

2010 wurde er an den FC St. Pauli verliehen

2012 war Asamoah eine Saison bei Greuther Fürth

2015 beendete der ehemalige Nationalspieler seine Karriere beim FC Schalke 04

Asamoah kamen in dem Moment die Tränen: „Es war extrem emotional für mich, da ich meine gesamte Karriere mit einem Herzfehler gespielt habe. In solchen Momenten wird dir schlagartig bewusst, wie wichtig Gesundheit ist, wie schnell es gehen kann und wie viel Glück du hattest, dass dir nichts Ernstes passiert ist in all den Jahren“, sagt die S04-Legende im „t-online“.

Und der Leiter der Lizenspielerabteilung weiter: „Du denkst an die Familie von Christian Eriksen, die vor Angst fast verrückt werden muss, wenn der Ehemann und Vater dort leblos auf dem Boden liegt. Du denkst an deine eigene Mutter. Meine dachte einst, ich sei tot, als sie mich im Badezimmer auf dem Boden fand, ich aber einfach nur dort eingeschlafen.“

FC Schalke 04: Asamoah spielte mit Defibrillator

Schon mit 19 Jahren wurde bei Asamoah ein Herzfehler diagnostiziert. Die Ärzte sagten ihm, dass er nie wieder Fußball spielen kann. Trotzdem machte er das fast 17 Jahre auf Profiniveau. Immer mit dabei: ein Defibrillator für den Notfall.

FC Schalke 04: Gerald Asamoah spielte 17 Jahre auf Profiniveau Fußball – trotz eines Herzfehlers. Foto: IMAGO / Stefan Bösl

Damals war Asamoah noch bei Hannover 96 und viele Teams waren sich unsicher, einen Spieler mit Herzfehler zu holen. So aber nicht der ehemaliger Manager der Königsblauen. „Viele nahmen Abstand von meiner Verpflichtung. Rudi Assauer war es egal und so landete ich bei Schalke 04“, erinnert sich der ehemalige Nationalspieler zurück.

1999 holten die Knappen den Deutsch-Ghanaer für 1,35 Millionen Euro. 2015 beendete Mittelstürmer, nach zwei zwischenzeitlichen Stationen beim FC St. Pauli und Greuther Fürth, seine Karriere bei den Gelsenkirchenern.

Für seine Karriere ist Asamoah zutiefst dankbar. „Ich schwor mir damals: Du hast die Chance, deinen Traum zu leben und dafür gibst du etwas zurück.“ 2007 gründete er seine Stiftung für herzkranke Kinder und unterstützt außerdem mehrere Hilfswerke. (oa)