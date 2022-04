FC Schalke 04: Licht und Schatten – muss S04 mit ihm verlängern?

Erst hielt Martin Fraisl für FC Schalke 04 in einer wichtigen Phase die Null, dann sorgte er kurzzeitig für Herzrasen bei den Fans.

Die Vertragssituation von Martin Fraisl ist beim FC Schalke 04 weiterhin ungeklärt. Stand jetzt wird er den Verein im Sommer verlassen.

FC Schalke 04: Fraisl zwischen Genie und Wahnsinn

Gegen den FC Heidenheim hatte das Spiel von Martin Fraisl Licht und Schatten. In der ersten Hälfte parierte er mehre Male überragend. In der 8. Minute wehrte er eine Doppelchance der Gäste ab, in der 19. Minute hielt er stark gegen Maurice Malone.

Ohne Fraisl wäre Schalke vermutlich früh in Rückstand geraten. So konnte S04 in der 35. Minute durch Drexler in Führung gehen und die Partie auf seine Seite ziehen.

In der zweiten Hälfte zeigte Fraisl dann eine andere Seite. In der 63. Minute kam er aus seinem Kasten, verlor dabei aber den Ball und leitete den Gegentreffer mit ein. Zu seinem Glück wurde das Tor im Anschluss aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Martin Fraisl: Starke Leistung mit Schönheitsfehlern. Foto: IMAGO/Eibner

In der 80. Minute prallte sein Klärungsversuch an einem Heidenheimer ab und der Ball trudelte knapp am Tor vorbei. Bei all den starken Paraden zeigte Fraisl auch eklatante Unsicherheiten und sorgte damit auch bei den Fans für geteilte Meinungen.

------------------------------------------

Fakten zu Martin Fraisl

Wurde am 10. Mai 1993 in Wolfsbach (Österreich) geboren

Bisherige Vereine: Seitenstetten, Siering, Wiener Sportklub, Wiener Neustadt, Florisdorfer AC, FC Botosani, SV Sandhausen, ADO Den Haag, FC Schalke 04

Größe: 1,88 Meter

Position: Torwart

Starker Fuß: Rechts

------------------------------------------

FC Schalke 04: Viel Lob vom Gäste-Trainer

Von Gäste-Coach Frank Schmidt gab’s in der anschließenden Pressekonferenz viel Lob für Fraisl. Büskens sagte: „Ich glaube, dass Martin schon das ein oder andere Mal gezeigt hat, dass er da ist, wenn er gebraucht hat.“

Der Vertrag von Fraisl läuft zum Saisonende aus, bislang macht der FC Schalke 04 keine Anstalten, das Arbeitspapier des österreichischen Schlussmanns zu verlängern.

------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

------------------------------------------

FC Schalke 04: Erarbeitet sich Fraisl einen neuen Vertrag?

Büskens selbst könne zur vertraglichen Situation „wenig sagen.“ Da sei er nicht involviert. Allerdings habe er „nicht das Gefühl, dass ihn das irgendwie hemmen oder behindern würde. Er ist sehr fokussiert, lebt den Moment. Er lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen.“

+++ FC Schalke 04 – 1. FC Heidenheim: Fans sorgen vor Anpfiff für Gänsehaut-Spektakel – „Pure Liebe“ +++

Die letzten fünf Spiele werden für Fraisl eine Bewährungsprobe. Zeigt er dauerhaft die starken Paraden aus Hälfte eins, wird Schalke wohl nicht drumherum kommen, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. (fs)