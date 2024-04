Ex-Schalke-Juwel: Donis Avdijaj sorgt für Eklat – jetzt droht ihm mächtig Ärger

Donis Avdijaj ist jedem Fan des FC Schalke 04 noch lebhaft in Erinnerung. Manchen für sein unfassbares Talent, manchen für die 45-Millionen-Ausstiegsklausel, den meisten aber für seine spezielle Art.

Die hat ihm nun erneut Ärger eingebracht. Das einstige Schalke-Juwel spielt in Österreich eine starke Saison – nun aber könnte ein Eklat dafür sorgen, dass er vorerst zuschauen muss.

FC Schalke 04: Ex-Juwel Avdijaj sorgt für Eklat

Eins galt er auf Schalke als größtes aller Talente. Der Sprung in den Top-Fußball wollte ihm aber nie gelingen. Stattdessen wurde aus Donis Avdijaj ein Wandervogel. Mit 27 Jahren hat er bereits für zehn verschiedene Klubs gespielt, war zwischenzeitlich sogar zweimal vereinslos. Heute ist er für den TSV Hartberg in der österreichischen Bundesliga am Ball.

Dort aber entglitten dem extrovertierten Edeltechniker nun die Emotionen. Gegen Rapid Wien fing sich das Ex-S04-Talent eine Verwarnung wegen Meckerns ein, zehn Minuten später gabs für ein überhartes Foul erneut Gelb und damit die Ampelkarte. Damit war Avdijaj überhaupt nicht einverstanden – und ließ sich zu einer obszönen Geste hinreißen.

Obszöne Geste Richtung Schiedsrichter

Beim Verlassen des Platzes drehte sich Avdijaj noch einmal zum Schiedsrichter um und griff sich mit Blick in Richtung des Unparteiischen in den Schritt. Eine unnötige Aktion, die der Referee Christopher Jäger zwar übersah, die ihm nachträglich aber noch Ärger einbringen dürfte. In Österreichs Bundesliga wird der Fairplay-Gedanke derzeit besonders hochgehalten. Jüngst wurde eine große Initiative für mehr Respekt und Fairness ins Leben gerufen. Und erst kürzlich waren drei Stars von Rapid Wien nach einem Homophobie-Eklat mit drastischen Spielstrafen belegt worden.

Nun könnte auch dem Ex-Talent des FC Schalke 04 eine nachträgliche Sperre drohen. Die starke Saison von Donis Avdijaj mit bislang elf Scorerpunkten in 18 Partien könnte eine jähe Unterbrechung erleben.