FC Schalke 04: Sollten die Knappen tatsächlich absteigen – Ex-Juwel Kandidat für den Wiederaufbau?

Plötzlich ist es im Keller wieder duster geworden. Die Niederlage gegen 1899 Hoffenheim hat den FC Schalke 04 zurück ans Ende der Tabelle geworfen. Mehr denn je droht der erneute Abstieg in die zweite Liga.

Sollte es tatsächlich so weit kommen, stünden die Knappen vor einem erneuten Neuaufbau. Mancher Spieler des aktuellen Kaders könnte nicht gehalten werden. Wer könnte den FC Schalke 04 dann zurück nach oben führen? Vielleicht ein ehemaliges Juwel.

FC Schalke 04: Ex-Juwel macht auf sich aufmerksam

Schalkes Knappenschmiede ist berühmt-berüchtigt. Mancher Weltstar wie Mesut Özil oder Manuel Neuer ging aus ihr hervor. Kein Wunder, dass sich, über Deutschlands Ligen verteilt, mancher Ex-Spieler der Knappen finden lässt. So auch im Fall von Lukas Daschner.

Geboren in Duisburg, ausgebildet beim FC Schalke 04 (2010 – 2013) und dem MSV – Daschner darf getrost als Kind des Ruhrgebiets bezeichnet werden. Bis 2020 blieb er den Zebras treu, ehe er den Schritt zum FC St. Pauli wagte. Heute weiß man, dass sich dieser voll ausgezahlt hat. Daschner ist eine wichtige Säule der Kiezkicker – und im Sommer ablösefrei!

Zweitliga-Star zum Nulltarif?

Mit sieben Toren und vier Vorlagen ist der Mittelfeldspieler einer der Garanten dafür, dass St. Pauli vom Bundesliga-Aufstieg träumen darf. Zwar würden die Pauli-Verantwortlichen gerne den Vertrag verlängern, deuteten am Wochenende aber bereits an, dass dies schwierig sei, da Daschner zuletzt Interesse geweckt habe.

Lukas Daschner dreht auf. Foto: IMAGO / Eibner

Vielleicht auch beim FC Schalke 04? Ein Zweitliga-Star zum Nulltarif, das täte bei einem möglichen Abstieg gut, wenn man Spieler wie Tom Krauß oder Rodrigo Zalazar mutmaßlich ersetzen müsste. Aber auch für den Bundesliga-Kader könnte der 24-Jährige vielleicht eine Ergänzung sein. Außer Frage steht, dass Daschner dank seiner Vergangenheit um die Emotionen rund um den Klub weiß und Mentalität wie Torgefahr mitbringen würde.

FC Schalke 04: Endspurt um die Klasse

Doch bevor es um solche Gedankenspiele geht, wollen sich die Königsblauen auf den Abstiegskampf besinnen. Sieben Spiele verbleiben, um zwei (Relegation) oder fünf Punkte (direkter Klassenerhalt) aufzuholen.

Weitere Nachrichten für dich:

Allerdings hat das Restprogramm noch den ein oder anderen Brocken für den FC Schalke 04 parat. So stehen noch Auswärtsspiele bei den Spitzenteams Bayern München, RB Leipzig und SC Freiburg an. Wegweisend wird das Duell mit Hertha BSC Berlin am kommenden Freitag. Verliert man auch gegen den 17. schwinden die letzten Hoffnungen rapide.