FC Schalke 04: Damit der Klassenerhalt gelingt – Bosse greifen zu kuriosen Maßnahmen

Neun Spiele hat der FC Schalke 04 noch, um den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu erreichen. Während es in der Hinrunde noch so aussah, als würden die Königsblauen sang- und klanglos absteigen, ist es im Abstiegskampf mittlerweile wieder mehr als nur spannend.

Damit der FC Schalke 04 auch in der kommenden Saison zu Deutschlands höchster Spielklasse dazugehört, greifen die Verantwortlichen des Revierklubs zu einigen ungewöhnlichen Maßnahmen.

FC Schalke 04: Bosse greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen

Mit Thomas Reis plant der FC Schalke 04 auch im Falle eines Abstiegs, das verkündete Sportvorstand Peter Knäbel bereits vor dem wichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Zuvor holten die Knappen vier Unentschieden in Folge, erst durch die drei wichtigen Punkte gab es wieder Hoffnung. Anschließend folgte ein weiterer Sieg gegen den VfL Bochum (2:0) und S04 war wieder voll im Abstiegskampf dabei. Zudem gab es noch zwei Unentschieden gegen den BVB (2:2) und gegen den FC Augsburg (1:1).

Damit der Klassenerhalt gelingt, greifen die Bosse zu drastischen Maßnahmen. Ein Punkt kommt vom Sportpsychologen Michael Grunwald, der die Sitzordnung in der Kabine verändert hatte. Die S04-Stars sollen beim Training anders angeordnet sitzen als an Spieltagen.

Dabei soll den Profis vermittelt werden, dass es sich nicht um eine Alltagssituation handelt. Zudem sollen sie ein „Spieltagsfeeling“ bekommen. Um bestens auf den Saisonendspurt vorbereitet zu sein, bekommen die Profis zudem einen weiteren Physiotherapeuten aus der Knappenschmiede an die Seite gestellt. Dadurch soll eine noch bessere Regeneration nach den Spielen gewährleistet werden.

S04 will Reisestress minimieren

Ein weiterer Punkt beim FC Schalke 04 ist, dass der Reisestress minimiert werden soll. Nach der Länderspielpause stehen für die Königlichen wichtige Partien an. Erst empfängt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis Bayer Leverkusen (2. April, 15.30 Uhr) und dann geht es zum Kellerduell gegen die TSG Hoffenheim (9. April, 19.30 Uhr).

Aktuell liegt Königsblau auf dem vorletzten Platz der Fußball-Bundesliga. Zum rettenden Ufer, das derzeit von Hoffenheim belegt wird, fehlt nur ein Zähler. Auf den Tabellenletzten (VfB Stuttgart) hat der Revierklub allerdings auch nur einen Punkt Vorsprung.