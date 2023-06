Schalke-Flirt Churlinov mit emotionalem Statement – „Härtester Monat meines Lebens“

Er ist mit dem FC Schalke 04 aufgestiegen, musste den Klub aber verlassen und soll unbedingt zu S04 zurückkommen: Darko Churlinov. Der Nordmazedonier bestimmte die vergangenen Wochen die Schlagzeilen. Grund dafür waren zum einen die Verhandlungen über eine Rückkehr des einstigen Publikumslieblings und zum anderen seine Blutvergiftung.

Mittlerweile ist der Schalke-Flirt auf dem Weg der Besserung und hat das Krankenhaus auch schon wieder verlassen. Auf Instagram meldet er sich mit einem emotionalen Statement zu Wort.

Schalke-Flirt Churlinov mit emotionalem Statement

Im Mai schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Schalke seinen ehemaligen Aufstiegshelden zurückholen würde. Darko Churlinov selbst wollte auch unbedingt zu den Königsblauen zurück. Doch dann gab es eine Schockmeldung. Der Nordmazedonier vom FC Burnley musste aufgrund einer Blutvergiftung ins Krankenhaus. Es bestand laut Medienberichten sogar Lebensgefahr.

So soll eine Schleimansammlung in der Lunge der Grund für die anhaltenden Probleme des Fußballers gewesen sein. Churlinov wurde in eine Klinik in Manchester verlegt und musste erneut operiert werden. Am Montag (19. Juni) dann die erfreuliche Nachricht vom 22-Jährigen: Er ist aus dem Krankenhaus raus.

„Dieser Monat war der härteste Monat meines Lebens, aber eure Unterstützung und die Nachrichten, die ich in all den Tagen bekommen habe, haben mir die Kraft gegeben, wieder auf die Beine zu kommen“, schreibt Churlinov auf Instagram.

Churlinov-Transfer noch realisierbar?

Und der Schalke-Fanliebling weiter: „Ich will jedem einzelnen danken, der mir geholfen hat, diesen nicht einfachen Kampf zu gewinnen. Nun beginnt die Reha. Ich werde mein Bestes tun, um so schnell wie möglich auf den Rasen zurückzukehren, damit ich dieses tolle Spiel spielen kann.“ Sein Statement beendet er mit einem blauen Herzen. Eine Anspielung etwa auf einen möglichen S04-Transfer?

Die Blutvergiftung hatte nämlich große Auswirkungen auf einen möglichen Wechsel von Churlinov. Ein Transfer soll demnach aufgrund der Gesundheitsprobleme geplatzt sein. In anderen Berichten heißt es, dass das Angebot der Königsblauen „nicht ausreichend“ sei, „um den nordmazedonischen Nationalspieler von einem Wechsel zu überzeugen“.

Gegenüber der „WAZ“ wiederum hält Churlinov-Berater Mehmet Eser dagegen und macht damit die Verwirrung um die Transfer-Absichten des S04 sowie des Spielers perfekt: „Das ist absoluter Schwachsinn. Jeder, der Darko kennt, der weiß, dass er zu Schalke gehört und dort spielen möchte. Geld spielt nicht die entscheidende Rolle.“

Wartet S04 auf Churlinov?

Die Gelsenkirchener müssen sich nur mit Burnley einigen, dann wäre ein Transfer von Churlinov demnach perfekt. „Wir werden uns dann schon mit Schalke einigen. Darko muss nur noch gesund werden.“ Es ist allerdings fraglich, ob der Absteiger warten wird. Schon vor dem Trainingsauftakt am 26. Juni soll der Zweitliga-Kader größtenteils fertig sein. Das Team soll spätestens zum Trainingslager vom 8. bis 16. Juli in Mittersill stehen.