FC Schalke 04: Wiedersehen mit dem alten Trainer? S04 möchte Ex-Reis-Schützling verpflichten

Der Trainingsauftakt des FC Schalke 04 rückt immer näher. Am Montag (26. Juni) bittet Knappen-Coach Thomas Reis zu ersten Leistungstests. Ab dann beginnt die Sommer-Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison. Bis dahin möchten die Verantwortlichen noch den ein oder anderen Neuzugang eintüten.

Ein möglicher Kandidat könnte vom FSV Mainz 05 kommen. Laut mehreren Medienberichten buhlt FC Schalke 04 um Maxim Leitsch. Der Innenverteidiger soll die zentrale Defensive von Blau-Weiß verstärken. Am Berger Feld würde Leitsch auf seinen Ex-Coach Thomas Reis treffen.

FC Schalke 04: Werden Reis und Leitsch wieder vereint?

Reis und Leitsch kennen sich aus Bochum bestens und schätzen sich sehr. Unter Reis schaffte der Defensiv-Mann seinen Durchbruch beim VfL. Der S04-Coach hält große Stücke auf Leitsch. Nun möchte der 49-Jährige seinen Ex-Schützling nach Gelsenkirchen locken. Nach einem Jahr Pause würden die beiden dann erneut zusammen arbeiten – diesmal jedoch beim anderen blau-weißen Klub im Ruhrgebiet.

Laut „Sky“ soll der S04 schon an Mainz herangetreten sein und offiziell das Interesse bekundet haben. Leitsch wechselte im vergangenen Sommer aus Bochum zum FSV. Aufgrund einer längeren Krankheit konnte sich der 25-Jährige bei den 05ern nicht durchsetzen. Nun bekommt Leitsch die Freigabe, den Verein nach nur einem Jahr wieder zu verlassen.

++ FC Schalke 04: Transfer eingetütet! Reis bekommt Wunschspieler ++

Der große Knackpunkt bei den Verhandlungen könnte die Ablösesumme sein. Laut „WAZ“ möchten die Mainzer knapp drei Millionen Euro für den Innenverteidiger haben. Eine Summe, die Schalke nicht zahlen kann und wird. Die Gelsenkirchener streben indessen eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht an. Ob Mainz darauf eingehen wird, bleibt fraglich. Immerhin pflegt Neu-Sportdirektor Andre Hechelmann noch gute Beziehungen zu seinem Ex-Arbeitgeber.

Thomas Reis und Maxim Leitsch kennen sich schon aus Bochumer Zeiten. Ihre Wege könnten sich nun beim S04 erneut kreuzen. Foto: IMAGO/Sven Simon

Große Konkurrenz aus der Bundesliga

Eine Verpflichtung Leitsch‘ wird für den S04 jedoch nicht nur aus finanzieller Hinsicht schwierig. Denn der Pottklub bekommt große Konkurrenz aus der Nachbarschaft. Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Dabei wollen die Bochumer den verlorenen Sohn zurück an die Castroper Straße holen. Leitsch spielte insgesamt 14 Jahre für den VfL und könnte nach einem Jahr in Mainz in seine Heimat zurückkehren.

Weitere News:

Der VfL soll auch schon ein konkretes Kaufangebot abgegeben haben. Zwar kommt das wohl nicht an die geforderte Drei-Millionen-Euro-Summe heran, doch im Gegensatz zu Schalke hat der VfL die finanziellen Mittel, den Spieler fest verpflichten zu können. Dazu locken die Bochumer mit der Bundesliga. Eine schnelle Entscheidung ist jedoch nicht zu erwarten.