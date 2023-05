FC Schalke 04: Darko Churlinov vor Rückkehr – doch dieses Problem droht S04 erneut

Kehrt der „verlorene Sohn“ zurück? Ein Jahr nach dem schmerzhaften Abschied soll Darko Churlinov wieder beim FC Schalke 04 unterschreiben. In Burnley aussortiert, schielt er schon lange auf eine S04-Rückkehr. Jetzt könnte der Wunsch in Erfüllung gehen (hier mehr).

Doch für Churlinov und den FC Schalke 04 bahnt sich ein bekanntes Problem an. Wieder droht eine Beziehung auf Zeit – und wieder könnten die S04-Finanzen einem dauerhaften Engagement im Weg stehen.

FC Schalke 04: Kommt Churlinov wieder mit Ablaufdatum?

Es war ein Stich ins Herz für alle Königsblauen: Darko Churlinov hatte sich in der Aufstiegssaison in die Herzen der Fans gespielt. Bleiben durfte er trotz des Aufstiegs nicht. Schalkte konnte und wollte die Ablöse nicht bezahlen, auf die der VfB Stuttgart bestand.

Für die geforderten 3,5 Millionen Euro schlug deshalb der FC Burnley zu. Mit den Nord-Engländern stieg Churlinov nun in die Premier League auf. Einen großen Anteil daran hatte er nicht. Unter Trainer Vincent Kompany stand er nur selten überhaupt im Kader. Das wiederum rief Schalke wieder auf den Plan. Die Knappen witterten eine Rückkehr-Chance – die nun immer näher rückt.

Schalke: Verhandlungen mit hohen Hürden

Die S04-Fans jubeln schon. Doch noch ist der Deal nicht eingetütet. Und das nächste Problem steht schon vor der Tür. Wieder kann sich der FC Schalke 04 nur eine Leihe leisten. Auch, weil noch unklar ist, in welcher Liga man nächste Saison spielt und welches Budget man dementsprechend hat.

Aktuell, so sagt die Gerüchteküche, visiert Peter Knäbel eine Leihe an, die im Erfolgsfall in einer Kaufpflicht mündet. Doch lässt sich Burnley darauf ein? Welche Ablöse kann Schalke jetzt schon für Ende NÄCHSTER Saison garantieren? Zwischen Drittliga-Abstieg und Europacup-Einzug sind alle Szenarien theoretisch möglich. Obendrein muss auch noch über das Gehalt gesprochen werden. Zu wieviel Verzicht ist Churlinov bereit? Fragen über Fragen.

Viele Fragezeichen. Am Ende scheint das naheliegendste Szenario: Wieder eine Leihe, wieder eine ungewisse Zukunft – und wieder die Gefahr, die Herzen von Fans und Spieler zu brechen.