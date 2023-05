FC Schalke 04: Zalazar und Churlinov lassen S04-Fans ausflippen – „Das Ding ist durch“

Als er den FC Schalke 04 verlassen hat, waren Fans und Mannschaft traurig. Schließlich war er einer der Aufstiegshelden: Darko Churlinov. Der Nordmazedonier war in der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart nur ausgeliehen und musste anschließend im Sommer wieder zurück. Mittlerweile spielt der Flügelstürmer beim FC Burnley, ist dort aber überhaupt nicht glücklich.

Deshalb könnte der nächste Abgang folgen. Als möglicher Abnehmer wird der FC Schalke 04 gehandelt und nun bringt ausgerechnet Churlinovs bester Freund Rodrigo Zalazar die S04-Fans zum Ausflippen. Grund dafür ist eine Instagram-Story.

FC Schalke 04: Zalazar und Churlinov wieder vereint

Sie waren ein Traumduo in der 2. Bundesliga und verzauberten die Fans des FC Schalke 04: Die Rede ist von Darko Churlinov und Rodrigo Zalazar. Beide Stars hatten einen immensen Anteil am Wiederaufstieg der Königsblauen. Umso trauriger war der Uruguayer dann, als sein bester Freund im Sommer zurück zum VfB Stuttgart musste.

Auch interessant: FC Schalke 04: Wie im falschen Film – S04-Abstiegsprofi muss schon wieder in die zweite Liga

Dort blieb Churlinov allerdings nicht lange, wurde anschließend an den FC Burnley verkauft. Beim aktuellen Tabellenführer der zweiten englischen Liga und vor kurzem in die Premier League aufgestiegenen Klub ist der Flügelstürmer unter Cheftrainer Vincent Kompany nicht mal mehr Einer für den Spieltagskader. Deshalb könnte im kommenden Sommer der Abschied und die spektakuläre Rückkehr zum FC Schalke 04 folgen.

Die Gerüchte angeheizt haben jetzt Zalazar und Churlinov selbst. Am Sonntagabend (30. April) postete Schalkes Nummer 10 eine Instagram-Story, in der er den Burnley-Profi am Hauptbahnhof abholt. Dazu schreibt Zalazar: „He’s back in town“, auf Deutsch: „Er ist zurück in der Stadt“.

Fans glauben: Transfer ist durch

Die Story der beiden machte in den sozialen Medien schnell die Runde und sorgte für Aufregung bei den Fans des FC Schalke 04. Ob Churlinov für Transfergespräche mit den Königsblauen wieder in Deutschland ist oder einfach nur, um seinen besten Freund zu besuchen, ist derzeit noch unklar. Die „WAZ“ berichtet indes, dass es mit einer Churlinov-Rückkehr gut aussehe und die noch zu klärenden Dinge „nicht unlösbar“ seien.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für die S04-Fans ist aber eine Sache klar. Sie glauben, dass der Transfer schon durch sei. „Schaut euch die Instagram-Story von Zalazar an. Das Ding ist durch“, schreibt ein Twitter-User beispielsweise. Andere finden die beiden Fußballer „einfach nur süß“, „Endlich sind sie wieder vereint“ und „Das Duo, das nächstes Jahr wieder zusammenspielt?“

Mehr News für dich:

Sollte Churlinov zum S04 zurückkehren, dann wohl erneut nur auf Leihbasis. Ein Transfer wäre für die Knappen vorerst auf Grund der wirtschaftlichen Lage nicht möglich. Ob dann zusätzlich eine Kaufoption oder Kaufpflicht im Deal verankert wird, wird sich zeigen.