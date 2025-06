FC Schalke 04 sprachlos: Konkurrent plant Paukenschlag

Wenn sein Name fällt, wird jeder beim FC Schalke 04 wehmütig. Ralf Rangnick steht nicht nur für eine Menge Fußball-Expertise, sondern auch für die glorreichen Zeiten des S04. 2021 versuchte man sich an einer großen Rückholaktion. Am Ende gab es unmittelbar vor der Einigung einen Korb, der alle hart traf.

Muss der FC Schalke 04 nun zuschauen, wie Ralf Rangnick zur Konkurrenz geht? Offenbar plant Hertha BSC den ganz großen Coup mit dem „Fußballprofessor“. Sogar ein Treffen fand schon statt. Diese Verpflichtung wäre nicht nur ein Zweitliga-Paukenschlag, sondern auch ein Schlag ins S04-Gesicht.

Muss Schalke 04 einen Rangnick-Hammer ertragen?

Zweimal trainierte er Schalke 04. 2004/05 wurde er mit den Knappen Vizemeister, Vize-Pokalsieger. 2011 gewann er mit dem W04 den DFB-Pokal, stand im Halbfinale der Champions League. Bis heute erinnern sich alle Königsblauen mit viel Wehmut an diese großen Zeiten – und den Mann, der sie möglich machte. Ein Knall beendete die erste Amtszeit („Keinen Bock mehr auf diese Possenspiele“), ein Burnout das zweite Kapitel. 2021 sollte es ein Drittes geben. In höchster Abstiegsnot kontaktierte man Rangnick erneut, war sich praktisch einig über eine Rückkehr. Dann sagte der Trainer urplötzlich ab und Jens Buchta musste erstmal rechts ranfahren.

Inzwischen ist Rangnick österreichischer Nationaltrainer. Und das ziemlich erfolgreich. Dennoch denkt er nun offenbar über einen Abschied nach – in die 2. Bundesliga! Nicht aber zum S04, sondern zu einem Konkurrenten. Hertha BSC baggert laut „Bild“ am „Fußballprofessor“ herum. Klubpräsident Fabian Drescher sei bereits für ein persönliches Treffen nach Wien gereist. Und Rangnick findet Berlin und das Projekt Hertha durchaus spannend, beobachtet die Entwicklung des Vereins schon seit Jahren genau.

Der 66-Jährige soll neuer Sportboss der Hauptstädter werden. Gelingt der Coup, wäre das ein echter Zweitliga-Hammer, der die Berliner endgültig in den Kreis der Aufstiegsfavoriten schießen würde. Und es wäre eine gefühlte Ohrfeige für den FC Schalke 04. Königsblau trägt Ralf Rangnick seit jeher im Herzen, eine Rückkehr ist aktuell aber nahezu ausgeschlossen. Ihn nun bei der Konkurrenz zu sehen, würde die Knappen hart treffen.