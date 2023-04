FC Schalke 04: Das hätte auch schief gehen können – Fans diskutieren über Stadion-Chaoten

Es lief die 92. Minute, als die Veltins-Arena explodierte. Es war der Moment, als Dominick Drexler nach schönem Pass von Rodrigo Zalazar das 2:1 erzielte. Tor, Abpfiff, Sieg – für den FC Schalke 04 gab es gegen Werder Bremen kein Halten mehr.

Dass es soweit kam, war aber auch der Ziellosigkeit einiger Fans zu verdanken. Hätten sie bei ihren Becherwürfen einen der Protagonisten getroffen, hätte das den späten Werder-Sieg des FC Schalke 04 gefährden können.

FC Schalke 04: Becher fliegen auf Ducksch

Was war passiert? Nach rund 18 Minuten stockte den Besuchern der Veltins-Arena der Atem. Marvin Ducksch hatte Werder in Führung und Schalke in große Not gebracht. Ausgerechnet Ducksch! Der 29-Jährige kommt gebürtig aus Dortmund und wurde sogar beim Erzrivalen der Knappen ausgebildet. Kein Wunder, dass er keine Jubelstürme abbekam.

Als er dann allerdings auch noch aufreizend vor der Schalker Nordkurve jubelte, war es um einige Fans des FC Schalke 04 geschehen. Sie bewarfen den Bremen-Stürmer mit Bierbechern aus Hartplastik – zumindest versuchten sie es. Denn glücklicherweise traf keiner der Bierbecher das vorgesehene Ziel.

FC Schalke 04: Abzug bei Treffer?

Doch was wäre gewesen, hätte eines der Objekte Ducksch getroffen und vielleicht sogar verletzt? Darüber machten sich auch die Heimfans Gedanken. „Hätte er ihn getroffen, würden S04 die drei Punkte ziemlich sicher wieder abgezogen werden. Diese falschen ‚Emotionen‘ können Schalkes Zukunft gefährden“, äußerte sich der bekannte Schalke-Blogger Thorsten Wieland.

Unter seinem Tweet gab es viel Zuspruch. „Das ging mir auch sofort durch den Kopf!“, antworte ein Schalke-Fan. „Furchtbare Unsitte, die unabhängig von möglichen Konsequenzen aufhören muss. Die Selbstheilungskräfte der Kurve sind gefordert“, forderte zudem die Schalker Fan-Initiative.

Bierwurf führte zu Abbruch

Wie schlimm es einen Verein treffen kann, wenn sich die Fans nicht benehmen, musste unlängst der FSV Zwickau feststellen. Bei einem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen traf ein Anhänger den Schiedsrichter volle Breitseite mit einem Bierbecher. Dieser brach die Partie daraufhin ab.

Der endgültige Ausgang ist zwar noch nicht geklärt, Experten gehen aber davon aus, dass die Punkte am grünen Tisch nach Essen gehen. Das Fehlverhalten der Fans kann also Konsequenzen haben. Dessen sollten sich auch die Anhänger des FC Schalke 04 im so wichtigen Abstiegskampf bewusst sein.