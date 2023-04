FC Schalke 04: Fans mächtig angefressen – sie solidarisieren sich sogar mit dem BVB!

Der FC Schalke 04 spielt zwar erst am Samstagabend gegen Werder Bremen, doch auch tags zuvor verfolgten die Knappen die Bundesliga aufmerksam. Der Grund: Abstiegskonkurrent Bochum spielte gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund.

Ein Spiel, in dem die Fans der Knappen am liebsten niemandem die Daumen drücken. Angesichts der Tabellenkonstellation hofften viele, die es mit dem FC Schalke 04 halten, allerdings auf den BVB. Doch sowohl für die Schwarz-Gelben als auch die Königsblauen wurde es ein bitterer Abend.

Dortmund enttäuscht den FC Schalke 04

Ein Blick auf die Tabelle vor dem 30. Spieltag machte schnell klar, warum Schalke ausgerechnet auf die Borussia setzte. S04, derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz, muss mindestens den VfB Stuttgart und den VfL Bochum für den direkten Klassenerhalt hinter sich lassen.

FC Schalke 04: Irres Terodde-Gerücht – DAS hat kaum jemand kommen sehen

Während der Abstand auf die Stuttgarter vor dem Spieltag nur einen Punkt betrug, waren es zu Bochum drei. Allerdings: Der FC Schalke 04 verfügte über die bessere Tordifferenz, weshalb man mit einem Sieg gegen Bremen vorbeigezogen wäre. Durch den Punkt gegen den BVB ist Bochum nun erstmal ein wenig davon gezogen und außer Reichweite.

S04-Fans fassungslos

Das Gesprächsthema nach dem Abpfiff war allerdings die Schiedsrichterleistung von Sascha Stegemann und seinem Team. Bei zwei Szenen waren sich eigentlich alle einig, dass es Elfmeter hätte geben müssen. Doch Stegemann verweigerte diesen in beiden Szenen. Eine Tatsache, die selbst Fans des FC Schalke 04 auf die Palme brachte – und das will was heißen.

„Bleibe dabei, solange der VAR solche Fehlentscheidungen nicht behebt, können wir den ganzen Quatsch auch sein lassen. Skandal“ oder „Da sitzen wirklich ausgebildete Schiedsrichter vorm Monitor und sind der Meinung, dass das kein Foulspiel ist“, hieß es von einigen Schalke-Fans auf Twitter. Ähnliches hörte man auch aus dem Dortmunder Lager.

Voller Frustration meinte ein weiterer S04-Fan: „Bochum bepisst sich doch vor Glück langsam.“ Und zudem: „Kurz vor Saisonende als Tabellenführer in Bochum spielen und klare Elfer nicht bekommen – kennt man als Schalker.“ Schalke- und Dortmund-Fans – an diesem Abend waren sie in ihrem Frust vereint.

FC Schalke 04 muss liefern

Ob die Dortmunder gewonnen hätten, hätten sie die Elfmeter bekommen, sei natürlich dahin gestellt. Doch der direkte Klassenerhalt wird für die Knappen so zu einer knüppeldicken Aufgabe.

Ein Sieg im Heimspiel gegen Bremen (Anpfiff: 18.30 Uhr) wird so zur Pflichtaufgabe. Denn die Aufgaben für den FC Schalke 04 werden nicht einfacher. Anschließend warten die Bayern-Bezwinger aus Mainz und der Rekordmeister höchstpersönlich.