Nach BVB-Flucht: Moukoko schickt deutliche Botschaft an seinen Ex-Klub – „Ich lache drüber“

Youssoufa Moukoko wagt beim FC Kopenhagen einen Neustart. Dort teilt er sich das Spielfeld mit seinem Ex-BVB-Teamkollegen Thomas Delaney.

Moukoko wirkt entspannt und optimistisch. „Wenn ich meinen Rhythmus wiedergefunden habe, wird es richtig, richtig Spaß machen“, sagte er in einem Interview mit dem dänischen Sender TV2. Doch beim Blick zurpück schlägt er nachdenkliche Töne an – auch mit Blick auf seinen jüngsten Arbeitgeber.

Youssoufa Moukokos Rückblick auf den BVB

Moukoko erzielte in der Jugend sensationelle Erfolge und debütierte beim BVB als jüngster Bundesliga-Profi. Seine Karriere stagnierte jedoch nach der Teilnahme an der WM 2022. Die Leihe zu OGC Nizza missglückte, und der BVB stellte ihn im Sommer endgültig aufs Abstellgleis. „Es war wirklich hart“, reflektierte Moukoko.

Der FC Kopenhagen könnte für den 18-Jährigen eine zweite Chance bedeuten. In Nizza trainierte Moukoko zwar intensiv, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Er erklärte: „Es gab viele kritische Geschichten über mich. In Nizza schrieb man, ich sei außer Form.“ Trotz der Rückschläge habe er eine innere Motivation gefunden.

Moukoko verlässt den BVB für einen Neustart

Moukoko kämpft entschlossen um einen sportlichen Aufstieg. „Es ist mir egal, was die Leute über mich sagen oder schreiben. Was immer es ist, ich lache einfach darüber. Ich vertraue mir und meinem Körper. Ich spüre, dass ich große Lust habe, wieder zu spielen.“ Seine Rückkehr zur Freude am Fußball erscheint greifbar.

Mit neuer Entschlossenheit und an der Seite von Delaney hofft er auf bessere Tage. Sein Wechsel zum FC Kopenhagen könnte der Wendepunkt sein, den Youssoufa Moukoko nach dem schwierigen Abschied vom BVB und seiner erfolglosen Nizza-Phase braucht. Ob ihm in Dänemark der ersehnte Neustart gelingt, wird die kommende Zeit zeigen.

