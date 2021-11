FC Schalke 04: Leistungsträger enttäuscht – fliegen Grammozis diese Worte jetzt um die Ohren?

Mit seiner Rückkehr löste er bei den Fans des FC Schalke 04 tosenden Jubel aus. Doch bislang will es für Danny Latza auf Schalke einfach nicht laufen.

Nach einer schweren Verletzung im ersten Spiel hat der Kapitän des FC Schalke 04 weiter Findungsprobleme. Schon bald könnte auch Trainer Dimitrios Grammozis ein Dilemma drohen.

FC Schalke 04: Danny Latza enttäuscht erneut

Von Schiedsrichter-Glück will nach dem Skandal-Elfer von Bremen beim S04 verständlicherweise niemand was hören. Doch schon weit vor der Aufreger-Szene hatten die Knappen tatsächlich ein wenig Dusel.

Beim FC Schalke 04 könnte Trainer Dimitrios Grammozis bald vor einem Dilemma stehen. Foto: imago images/MIS

Eine halbe Stunde war gespielt, als Danny Latza mit einem heftigen Foul an Ilia Gruev für einen Aufschrei im Weserstadion sorgte. Referee Tobias Stieler ließ Vorteil laufen, Niclas Füllkrug verpasste knapp das 1:0 – und Latza durfte dreimal auf Holz klopfen, dass er nur Gelb sah.

Die erfolglose Grätsche ist wie ein Sinnbild der bisherigen S04-Zeit des Rückkehrers. Latza kniet sich rein, bleibt aber unglücklich und blass.

Einsatzgarantie: Diese Worte könnten Grammozis Probleme bereiten

In Bremen konnte Latza erneut nicht überzeugen, wurde nach 78 Minuten ausgewechselt. Wie schon gegen Darmstadt und beim Pokal-Aus in München blieb er hinter den Erwartungen zurück.

Auch in Bremen blieb Danny Latza blass. Foto: imago images/RHR-Foto

Für Grammozis könnte das über Kurz oder Lang zum Problem werden. Denn: Erst kürzlich sprach er Latza eine Einsatzgarantie aus.

„Wenn unser Kapitän fit ist, dann spielt er bei mir“

„Er ist unser Kapitän, auf dem Platz eine wichtige Persönlichkeit. Wenn er für 60 bis 70 Minuten fit ist, dann spielt er bei mir“, hatte der Trainer des FC Schalke 04 im Rahmen des Darmstadt-Spiels deutlich gesagt.

Mit Rodrigo Zalazar, der seinen Stammplatz an Latza abgeben musste, scharrt ein Konkurrent mit den Hufen. Bleibt die Leistungssteigerung bei Latza aus, könnte Grammozis schon bald zu einem Wortbruch gezwungen sein.

Denn: Beim FC Schalke 04 stehen spätestens mit dem Remis in Bremen nun die Wochen der Wahrheit an. Gegen Sandhausen (Samstag, 13.30 Uhr) muss ein Sieg her, anschließend warten mit St. Pauli (4. Dezember), Nürnberg (10. Dezember) und dem Hamburger SV (18. Dezember) bis Jahresende noch drei Schwergewichte auf Königsblau.