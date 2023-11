FC Schalke 04: Endlich gute Nachrichten! Comeback gegen Osnabrück steht bevor

Seit Anfang Oktober hat er kein Spiel mehr absolviert, jetzt steht endlich sein Comeback bevor: Cedric Brunner könnte ausgerechnet beim Krisengipfel gegen den VfL Osnabrück erstmals wieder im Kader – und vielleicht sogar der Startelf kehren.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Osanbrück kündigte Schalke-Trainer Karel Geraerts das Comeback von Cedric Brunner an. Der Außenverteidiger ist endlich wieder fit.

FC Schalke 04: Brunner steht vor Comeback

Bei der 1:3-Pleite gegen den SC Paderborn am 29. September stand Cedric Bruner zum letzten Mal auf dem Platz. Seitdem musste der Rechtsverteidiger immer von der Tribüne aus zuschauen. Mit Leistenproblemen fiel Brunner über zwei Monate.

Seit zwei Wochen ist Brunner zurück im Training. Für einen Einsatz gegen Fortuna Düsseldorf reichte es noch nicht, gegen den VfL Osnabrück könnte es nun aber endlich klappen. Der 29-Jährige steht vor seinem Comeback.

„Cedric war für lange Zeit raus. Letzte Woche war er nur eine Woche zurück im Training, hat 60 Minuten im Freundschaftsspiel gegen Mechelen gespielt. In dieser Woche war er wieder beim Team“, berichtete Geraerts auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Osnabrück und bestätigte dann: „Er ist eine Option für Freitag.“

Brunner sofort in der Startelf?

In Abwesenheit von Brunner kam in der Regel Henning Matriciani auf der Rechtsverteidigerposition zum Einsatz. Der 23-Jährige hatte aber immer wieder größere Probleme. Es wäre also nicht überraschend, wenn Brunner gegen Osnabrück schon gleich wieder in der Startelf stehen würde.

