FC Schalke 04: Transfer-Knall im Winter? Jetzt geht es den S04-Stars richtig an den Kragen

Keine Ruhe beim FC Schalke 04! Wie denn auch? Nach der 3:5-Niederlage gegen Düsseldorf herrscht bei den Königsblauen weiter Ernüchterung. Neben Fan-Ärger mit den Ultras, die die Kurve schon in der Halbzeit verlassen hatten, sorgt nun auch noch ein brisanter Bericht für Aufregung.

Im Winter will der FC Schalke 04 zwar Verstärkung holen, allerdings droht vielen Stars auch der Abgang. Demnach geht es zahlreichen Profis nun an den Kragen, die den Verein so schnell wie möglich verlassen könnten.

FC Schalke 04: Transfer-Knall im Winter?

Drastische Maßnahmen wurden angekündigt und sie könnten auch schon in der Winter-Transferperiode erfolgen. In einem gemeinsamen Brief haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, den Kader des FC Schalke 04 auszumisten. „Als Vereinsführung werden wir alles daran setzen, Fehlentwicklungen in der Winterpause zu korrigieren. Auch beim Blick auf mögliche Kaderveränderungen werden wir entschlossen handeln“, heißt es in dem Brief.

Wie die „Bild“ nun erfahren hat, gibt es gleich elf Spieler, die auf dem Streichzettel von Sportdirektor Andre Hechelmann stehen. Neben Ralf Fährmann sind gleich fünf Abwehrspieler dabei, die gehen könnten: Marcin Kaminski, Timo Baumgartl, Ibrahimca Cisse, Thomas Ouwejan und Cedric Brunner. Neben schwachen Leistungen sollen hierbei auch die Verletzungsanfälligkeiten der genannten Spieler die Gründe sein, weshalb S04 sie im Winter loswerden möchte.

Mehr News für dich:

Im Mittelfeld sind es Ron Schallenberg, Niklas Tauer, Paul Seguin und Danny Latza, die bei den Knappen komplett enttäuschten. Schallenberg soll laut dem Bericht dem „Schalke-Stress“ nicht standhalten. Seguin soll in der Kabine als Stinkstiefel bekannt sein und gegen den Verein stänkern.

Stars droht das S04-Aus

Dann wäre da auch noch Sebastian Polter, der wenig Einsätze bekommt, aber viel Gehalt kassiert und im Winter gehen soll. Neben Verkäufen und Leihen sollen auch Vertragsauflösungen beim FC Schalke 04 denkbar sein. Neben den elf genannten Spielern könnten aber auch noch andere Profis folgen.