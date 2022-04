FC Schalke 04: S04-Star spricht ganz offen – „Geschockt und traurig“

Im Winter kam Andreas Vindheim per Leihe von Sparta Prag zum FC Schalke 04. Gegen Erzgebirge Aue legte er ein Traumdebüt hin, wurde aber nur ein Spiel später jäh ausgebremst.

Jetzt hat der Leihspieler des FC Schalke 04 ganz offen über den schweren Rückschlag gesprochen.

FC Schalke 04: Erst Traumdebüt, dann Verletzung! Vindheim packt über Leidenszeit aus

Erst im Wintertransferfenster holte der FC Schalke 04 Andreas Vindheim per Leihe aus Prag. Gegen Erzgebirge Aue durfte er am 22. Januar gleich von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen sofort zurück. Eine Vorlage und ein Tor gelangen dem Norweger bei seinem Debüt.

Nur ein Spiel später folgte der bittere Rückschlag. Gegen Jahn Regensburg durfte Vindheim erneut starten, musste aber schon nach acht Minute mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden.

Andreas Vindheim fiel mit einer Wadenverletzung mehrere Wochen aus. Foto: imago images/Team 2

„In diesem Moment war ich geschockt und traurig. Ich hatte sofort im Gefühl, dass es mehrere Wochen dauern würde – und Angst, dass es mein letzter Moment in dieser Saison sein könnte“, gesteht der 26-Jährige jetzt im Vereinsmagazin „Schalker Kreisel“.

FC Schalke 04: Vindheim drängt aufs Comeback

Das Saisonaus bedeutete die Muskelverletzung in der Wade aber nicht. „Ganz so schlimm war es glücklicherweise nicht, doch die Tage danach waren nicht leicht. Aber wie bereits einige Male zuvor blieb mir nach den Untersuchungen und der finalen Diagnose nichts anderes übrig, als mich mental sofort auf die Reha einzustellen und an meinem Comeback zu arbeiten“, so Vindheim.

Fakten zu Andreas Vindheim

Geburt: 04.08.1995 in Bergen

Position: Rechtsverteidiger

Ist norwegischer Nationalspieler

Größe: 1,84 Meter

Im Januar 2022 von Sparta Prag an die Schalker ausgeliehen

S04 besitzt eine Kaufoption

Für die Reha flog er extra in seine Heimat, unterzog sich dort einer speziellen Therapie, um schneller fit zu werden (Hier mehr dazu!). Inzwischen trainiert er wieder mit. Gegen den SV Darmstadt (17. April) könnte Vindheim erstmals wieder im Kader stehen.

Für die restliche Saison auf Schalke hat er sich vorgenommen, möglichst viel Einsatzzeit zu bekommen. Das Ziel, den Aufstieg, hat der Leih-Star fest im Blick. Ob Vindheim über den Sommer hinaus auf Schalke bleibt, ist unklar. S04 besitzt eine Kaufoption.

