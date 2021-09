FC Schalke 04: Irres Transferdetail enthüllt – Marseille geht für Harit-Wechsel wohl drastischen Schritt

Olympique Marseille will Amine Harit unbedingt. Bereits am vergangenen Wochenende landete der Marokkaner in Frankreich, um seinen Wechsel vom FC Schalke 04 unter Dach und Fach zu bringen. Allerdings hörte man dann lange gar nichts.

Tagelang warteten die Fans auf die offizielle Bestätigung des Wechsels. Doch auch dem FC Schalke 04 waren die Hände gebunden. Marseille musste zunächst einige finanzielle Fragen klären, ehe es von der nationalen Kontrollbehörde grünes Licht gab. Dafür ging der Klub wohl einen drastischen Schritt.

FC Schalke 04: Kann Harit nur wegen dieser Spieleraktion wechseln?

Auf folgenden Deal sollen sich die Knappen und der französische Verein geeinigt haben: Harit wechselt per Leihe ohne Kaufoption zu Olympique. Zwar verlangt Schalke keine Leihgebühr, dafür übernimmt der französische Erstligist das Gehalt des Mittelfeldspielers.

FC Schalke 04: Der Transfer von Harit entwickelt sich zu einer langatmigen Posse. Foto: dpa

Das hätte allerdings zu Problemen geführt. Die „Direction Nationale du Contrôle de Gestion“ (DNCG) blockierte den Wechsel unter diesen Umständen, da Marseille die finanziellen Vorgaben so nicht hätte erfüllen können. Eine andere Lösung musste her.

Zwei geplante Spielerverkäufe am Deadline-Day platzten. Wie „RMC Sport“ berichtet, suchten die Verantwortlichen daraufhin das Gespräch mit einigen Spielern. Das Ziel war es, die davon zu überzeugen, ihre Gehälter vorübergehend zu kürzen, um Harit registrieren zu können.

Dem Bericht zufolge kamen drei Spieler dem Wunsch nach. Pol Lirola, Alvaro Gonzalez und Ex-BVB-Profi Leonardo Balerdi stimmten demnach zu. Sie werden in dieser Saison weniger Geld bekommen. Im Laufe der kommenden Jahre sollen die Zahlungen allerdings nachgeholt werden.

FC Schalke 04: Endlich grünes Licht für Harit?

Auch mit Harit wurde sich auf eine Stundung seines Gehalts geeinigt. Deshalb bekam Marseille laut „RMC Sport“ von der DNCG am Ende doch grünes Licht, um den 24-Jährigen registrieren zu können.

